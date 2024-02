Az eddiginél nagyobb játszótéren akar helytállni a magyar válogatott

Székely Norbert szövetségi kapitány szerint a magyar női kosárlabda-válogatott készen áll arra, hogy belépjen az olimpiai kapun a jövő csütörtöktől vasárnapig tartó selejtezős tornán Sopronban. A nemzeti csapat szombati sajtótájékoztatóján a szakvezető egy személyes példával szemléltette együttesének helyzetét:

Fotó: fiba.com

– Dunakeszi alsón van egy játszótér, egy homokozó, egy hinta, amit szeretnek a gyermekeim, de néha elmegyünk a Ligetbe, ahol van egy nagyobb játszótér nagyobb homokozóval, több hintával, sokkal nagyobb mászókával. Ami most áll előttünk, az is egy másik játszótér – kezdte a kapitány. – Magyarországon a női kosárlabda most jutott arra a szintre, hogy egy másik színpadon megmutatva magát továbbléphet. Szeretnénk bejátszani ezt a játszóteret is. Szeretnénk olyan magasságba lépni, hogy már ne csak Európában beszéljenek a csapatról, hanem a világban is tényezők legyünk. Ez sokkal nagyobb lépcső, mint amit az elmúlt években megmásztunk, de úgy érzem, már készen állunk bizonyos dolgokra. Arra is, hogy belépjünk azon a bizonyos olimpiai kapun. A világ legjobb tizenkét csapata közé szeretnénk bekerülni, most a legjobb tizenhatban vagyunk.