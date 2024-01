Gigászok ellen próbál csodát tenni a magyar válogatott

Székely Norbert szövetségi kapitány hétfőn délelőtt sajtótájékoztatón jelentette be, kik azok a játékosok, akikkel február 2-án megkezdi a felkészülést a selejtezőkre. Illetve, ez így nem pontos, mert ezen a napon csak az itthon játszó kosarasokkal találkozhat, a légiósok február 6-án edzhetnek először Sopronban, azaz a szövetségi kapitány mindössze két napot dolgozhat együtt a teljes kerettel az első mérkőzésig. Az ellenfelek nagyon erősek: a világranglistán negyedik Spanyolország, ötödik Kanada és kilencedik Japán – a magyar válogatott az utóbbi néhány évben az ötvenedik helyről nagyot lépett előre, de így is „csak” a tizenkilencedik. Ez elméletileg beárazza az esélyeket, ám Székely Norbert csapata a tavaly júniusi Európa-bajnokságon megmutatta, képes felborítani a papírformát, így szerezte meg az olimpiai selejtezőkre feljogosító negyedik helyet a kontinenstornán.

Székely Norbert pályafutása egyik legnagyobb kihívása előtt áll Fotó: Fiba.com

– Hét éve készülünk egy ekkora feladatra – mondta a szövetségi kapitány. – Ez a magyar válogatott fokozatosan lépett előre, egyre magasabbra jutva, és most egy igazán nagy lépcsőfok áll előtte, amelyre feljutva kijuthat az olimpiára. Alaposan felmérjük az ellenfeleket, és biztosra veszem, mindegyik arra gondol, hogy mi esünk majd ki a négyesből, de mindent megteszünk, hogy ne így legyen. Japán nem megszokott játékstílust képvisel, magas ember híján egész pályán játszik előre és hátra is, a kosarasai roppant mozgékonyak, de ezt akár a javunkra is fordíthatjuk.

Kanada viszont komplett csapat, a játéka jobban hasonlít az európai módhoz, tudjuk, kik a kulcsemberei, és készülünk rájuk. A spanyolokat jól ismerjük, eddig előttünk jártak, talán még mindig így van, de a távolság lecsökkent annyira, hogy egy-egy meccsen legyőzhetjük őket, és remélem, ez a meccs éppen február 11-én lesz.

Nem lesz itt a számunkra verhetetlen Kína, Egyesült Államok és Ausztrália, nem mi vagyunk az esélyesek a továbbjutásra, de esélytelennek sem mondanám magunkat. Számunkra ez a torna nagy lehetőség egy emlékezetesen nagy kiugrásra.