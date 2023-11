Székely Norbert szerint valószínűleg ott leszünk az Európa-bajnokságon

– Mindenki kíváncsi volt arra, hogy a WNBA legjobb újonc ötösébe is beválasztott Juhász Dorka hogyan mutatkozik be a felnőtt válogatottban. Mennyire volt vele elégedett?

– Jól sikerült a bemutatkozása. Zökkenőmentesen illeszkedett be emberileg is, ami roppant fontos, hiszen remek közösségbe érkezett, és emellett a játékrendszerbe is hamar belesimult, különösen védekezésben teljesített nagyon szépen. Támadásban még csiszolódnia kell, ám nem véletlenül futott be már az első idényében a WNBA-ben, amely a világ egyik legerősebb bajnoksága, szerzett nagyon fontos pontokat, és mi bátorítjuk is a vállalkozásra, mert nagyon jó mozgásai vannak.

Juhász Dorka a FIBA szerint is remekül debütált a válogatottban (Fotó: fiba.com)

– Akad olyan játékos, aki kevesebbet nyújtott a vártnál?

– Mindig akad, de neveket ne várjon tőlem. Ez egyébként független a játékpercektől, és a csapat nyer vagy veszít, ha megvan az egység, akkor elbírja egy-két játékos gyengébb teljesítményét.

– Ha nem lenne a februári olimpiai selejtezőtorna, akkor a női válogatott legközelebb egy év múlva játszana tétmérkőzést. Hogyan lehet így építkezni?

– Ennek a versenyrendszernek nagyon sok a hátránya, de az elmúlt hat évben megszoktuk, és ezzel kell együtt élnünk. Mi így is át tudtuk építeni a csapatot, már ismerjük egymás rezdüléseit is, mindig elő tudunk húzni olyan kapcsolatokat, játékokat, érzelmeket, amelyek tovább lendítenek minket, és fejlődésünket az eredményeink is tükrözik.

Kevés idő lesz a felkészülésre

– Az olimpiai selejtezőben a mi csoportunknak Sopron ad otthont. Ezzel több idő lesz a felkészülésre?

– Csak annyival, hogy nem kell utaznunk. Február 2-án találkozunk, de csak azokkal, akik itthon játszanak, a légiósok 3-án és 4-én még bajnoki meccsen vesznek részt, másnap utaznak, és 8-án lesz az első meccsünk. Mindez azt jelenti, hogy ismét csak három edzést tudok tartani a teljes keretnek. December végén rendezünk egy háromnapos összetartást, de a légiósok azon sem tudnak majd részt venni. A cél az, hogy tovább csiszoljuk a védekezésünket, valamint javítsunk a passzolás és a labdavezetés arányán az utóbbi javára, kérdés, ennyi idő alatt ebből mennyi valósulhat meg.

Székely Norbert már az olimpiai selejtezőkre tervez (Fotó: fiba.com)

– Hétfőn tudtuk meg, hogy az Eb-ezüstérmes spanyolok, az olimpiai ezüstérmes japánok mellett a világbajnoki negyedik Kanada lesz az ellenfelünk Sopronban. Mit szólt hozzá, amikor megtudta a hírt?

– Nem lepett meg, erre számítottam. Kanada nagyon erős, simán nyerte meg az előselejtező-tornát a hét végén. Kétségtelenül a mi csoportunk a legerősebb. A három vetélytárs szemszögéből nézve mi lógunk ki a sorból, hiszen ők a világ legjobbjai közé tartoznak, de mi ezzel nem foglalkozunk. A lehető legjobban felkészülünk, és megpróbálunk meglepetést okozni, és ha egyiküket le tudnánk győzni, közel kerülnénk Párizshoz.

Borítókép: Székely Norbert a múlt heti két győzelmet is szenvedélyesen élte meg (Fotó: fiba.com)