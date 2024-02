Dárdai Pál megkongatta a vészharangot: Többen nem betegedhetnek meg, különben…

Véget ért a Hertha negatív sorozata, hiszen a vezette csapat pocsékul kezdte az évet, 2024 első három bajnokiján egyetlen pontot szerzett csak, miközben a Német Kupában is kiesett a negyeddöntőben. Már olyan híreket is lehetett hallani, melyek szerint Dárdai állása megkérdőjeleződött, de figyelembe véve a csapat nehéz helyzetét, volt magyarázat a gyengébb szezonkezdetre.

Dárdai Palkó gólpasszal járult hozzá a Hertha győzelméhez. Forrás: X/Hertha

A Hertha január elején elutazott a spanyolországi edzőtáborba, és azóta folyamatosan betegséghullám sújtja a csapatot. Gyomor- és bélrendszeri problémák miatt dőlnek ki a játékosok, Dárdai Pál pedig a Greuther Fürth ellen aratott győzelem után – amely december eleje óta a csapat első sikere volt tétmeccsen – már amiatt aggódott, hogy pénteken a Magdeburg elleni következő bajnokin kit küld majd pályára.

„Most az a kérdés, hogy ki fog játszani pénteken” – idézte Dárdai szavait a Berliner Kurier. „Nagyon sok játékosunk kiesett vagy legyengült a vírus miatt, de újra pályára kell küldenünk tizenegy embert. Többen nem betegedhetnek meg, különben nem marad játékosunk.”

Dárdai Pál még mindig köhög, de ő bírja

A betegséghullám korábban a vezetőedzőt is leterítette, ami miatt kihagyta a Kaiserslautern elleni kupameccs előtti sajtótájékoztatót, de a meccsen már ott volt a csapattal. – Öt hete nagyon nehéz a helyzet – ismerte el Dárdai, aki még mindig köhög a betegség utóhatásaként. – Én bírom, mert csak le kell ülnöm a kispadra, de a játékosok számára ez teljesen más. A testnek ki kell bírnia az élsport szintű terhelést.

A fürthi győzelem előtt Linus Gechter és Smail Prevljak dőlt ki a vírusfertőzés miatt, de a középső Dárdai fiú, a magyar válogatottba tervei szerint márciusban meghívót kapó Márton is hiányzott (ahogy a legkisebb Bence is, de ő már az ősz óta sérült). Legalább Dárdai Palkó visszatért már a pályára, gólpasszt is adott a Fürth ellen.

Dárdai Márton ma ünnepli a 22. születésnapját, a Hertha felköszöntötte:

Dárdai Pál kiemelte a Hertha két csapatorvosának munkáját, akik már több mint egy hónapja kezelik a játékosokat: – Mindkettejüknek köszönettel tartozom!

A Hertha 21 forduló után a nyolcadik helyen áll a német másodosztályban.

Borítókép: Dárdai Pál legnagyobb ellenfele most a vírus (Forrás: X/Hertha)