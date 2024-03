Alcaraz megtalálta az ellenszert Marozsán Fábián ellen + videó

Marozsán Fábián pályafutásának mindössze harmadik mesterversenyén indulhatott idén Indian Wellsben, s tartotta eddigi jó sorozatát, ezúttal is eljutott a legjobb tizenhat közé. Tavaly Rómában Carlos Alcaraz legyőzése is kellett ehhez, most a kaliforniai sivatagban a nyolcaddöntőben futott össze újra a két teniszező. Marozsán harmadszor játszott top 10-es játékos ellen, az első két ilyen meccsét megnyerte, a címvédő Alcaraz viszont visszavágásra készült a magyar teniszező ellen.

Fotó: Getty Images/AFP/Clive Brunskill

Az első játékokban fej fej mellett haladtak, 3:3-nál azonban Alcaraz brékelte Marozsánt, majd fogadójátékkal zárta le a szettet is (6:3). Carlos Alcaraz először nyert játszmát Marozsán Fábián ellen, s hamar jelezte, hogy a magyar teniszező fő fegyverére, az ejtésre is felkészült, amellyel tavaly Rómában Marozsán az őrületbe kergette őt.

A második szettnek is a közepéig tartotta a lépést ellenfelével Marozsán, akkor Alcaraz szenzációs ponttal brékelt. Végül 6:3, 6:3-ra, magabiztosan nyert a spanyol, amivel Marozsán Fábián tavalyi bravúrja után ezúttal a papírforma igazolódott.

Alcaraz megvédheti címét

Carlos Alcaraz a tavalyi, wimbledoni sikere óta nem nyert újabb tornát, így veszélybe került a második helye a világranglistán. Ha azonban megvédi a címét Indian Wellsben, akkor biztosan maga mögött tartja a rangsorban az Australian Open idei bajnokát, Jannik Sinnert.

A két játékos az elődöntőben futhat össze a tornán, ha mindketten eljutnak odáig.