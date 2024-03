Nem számolgatnak, meccsről meccsre készülnek Újpesten

A szélen elfutó Csoboth Kevin remek passza után Peter Ambrose másodszor is a kapuba talált, ezzel eldöntve a múlt vasárnap lejátszott, 2-0-s eredménnyel végződött Újpest–Fehérvár bajnokit. Nem túlzás, létfontosságú három pontot szerzett ezzel az Újpest, amely egy héttel korábban 5-0-ra elveszítette a Ferencváros elleni derbit, majd pár nappal később, 120 percnyi küzdelem után, kiesett a Mol Magyar Kupából is, ráadásul a közvetlen riválisok győzelme miatt győzelmi kényszerbe is került a bajnokság előző fordulójának zárómeccsén.

Sokat köszönhetnek Banai Dávidnak

– Egyértelműen azt mondanám, hogy a csapat újra kompakt lett – felelte Csoboth Kevin, amikor arról kérdeztük, minek köszönhetően állt fel az együttes annak ellenére is, hogy nem mellette szóltak az előzmények. – Nem venném el a Viditől azt a támadójátékot, amivel játszott az első félidőben, nagyon nagy volt a nyomás rajtunk akkor, de hála istennek Banai Dávid egyre inkább kezd formába lendülni, és ki tudta segíteni a csapatot. Három ziccere volt a Fehérvárnak, de Dávid sokat tudott segíteni nekünk a védéseivel. Készültünk rá, hogy a második játékrészben gyors kontrákat vezetve megpróbáljunk gólokat szerezni, szerencsére ez ült is.

A győzelemnek köszönhetően az Újpest továbbra is a 10., tehát még éppen bennmaradó helyen áll, ám visszaállította a hétpontos különbséget a már vonal alatti pozíciót elfoglaló Kisvárdával szemben.

– Nem szeretnénk a számolgatással foglalkozni, meccsről meccsre készülünk. Ha a saját mérkőzéseinken jól tudunk szerepelni és eredményesek leszünk, nem kell a mögöttünk lévőkkel törődnünk – jelentette ki a lapunknak nyilatkozó Csoboth.

Fontos győzelmet ért el az Újpest a Fehérvár ellen (Fotó: Hegedüs Róbert)

Mészöly Géza új impulzust hozott

Az Újpest február 8-án jelentette be, hogy az addigi vezetőedzőt, Nebojsa Vingjevicset Mészöly Géza váltja. Az 57 esztendős szakember egy hónapja dolgozik újra Újpesten, ennek apropóján arról kérdeztük Csobothot, hogy milyen különbséget tapasztalt eddig az edzők között.

– Teljesen más karakter a két szakember. Egyetlen rossz szóval sem tudnám illetni az előző vezetőedzőnket. Voltak sikereink, miután megérkezett tavaly márciusban, az ő irányításával tettük biztossá a bennmaradást, majd az új idényt is jól kezdtük, ám utána valami megtört, a mai napig nem tudjuk, hogy mi. Ez már a múlt, utána Mészöly Géza jött hozzánk, aki nagy hatással volt a csapatra, mégis egy olyan edzőről beszélhetünk, aki Újpest-kötődésű. Miután megérkezett, érezhetően nagyobb lett az önbizalmunk, kicsit felszabadultunk, már a Diósgyőr elleni meccs megadta az alaphangot, hiszen akkor egy hosszú negatív széria zárult le. A Ferencváros elleni mérkőzés nem sikerült, utána Kecskeméten sem tudtunk jó eredményt elérni, de úgy érzem, Mészöly Géza óriási lendületet és új impulzust hozott a csapatba – mondta el a 23 éves támadó.