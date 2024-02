Balhé, majd csúnyán elrontott születésnap - a címvédő kiütéssel nyerte a derbit!

A szurkolók másfél órával a kezdőrúgás előtt egymásnak estek.

A Ferencváros futballistái nagyjából 16 óra magasságában sétáltak ki a gyepre, hogy megismerkedjenek a 17.30-kor kezdődő találkozó helyszínével, ekkor azonban már érkeztek a drukkerek a hazai oldalra és a vendégszektorba is. A derbik esetében megszokott „üzengetés” azonnal kezdetét vette, egyben azt is előrevetítette, hogy vasárnap délután igazi futballhangulatra lehet számítani. Információink szerint később, a vendégszektor bejáratához közel nagyjából 20-30 Újpest-szurkoló lepte meg a fradistákat, ebből kisebb „tömegjelenet” kerekedett, ám a rendfenntartók néhány percen belül rendet tettek.

A tribünökön békesség honolt a bemelegítés idején is. Fotó: Kovács Tamás

Győzelmi kényszerben kezdett a Ferencváros

Mindeközben Kisvárdán vendégszerepelt a Paks, amely a fordulót megelőzően – egy meccsel többet játszva – egy ponttal megelőzte a Ferencvárost. A paksiak szerezték meg a vezetést a 33. percben Mezei Szabolcs büntetőgóljával, válaszul viszont Jasmin Mesanovic kihagyta a házigazda tizenegyesét a 60. minutumban. A hajrában a várdaiak előtt több helyzet is adódott, de javítani már nem tudtak, így 1-0-ra győzött a Paks, amely a derbi előtt négy ponttal előzte meg az FTC-t.

A bemelegítés idején tapasztalt esőzésnek köszönhetően nedves talajon kezdődött meg a derbi. A kezdést mindkét tábor pirotechniai bemutatóval ünnepelte, ám mire útjára indult a labda, felszállt a füst, így semmi nem korlátozta a látási viszonyokat. Rögtön a 3. percben az FTC francia-szenegáli játékosa, Ibrahim Cissé szorult ápolásra, miután saját csapattársa, Cristian Ramírez rúgta fejbe közelről, nagy erővel egy felszabadítási kísérletnél. Cissé hamarosan folytatni tudta a játékot, ám a labda kevéssel kerülte el kapuját.

Eleinte több szögletet harcolt ki az Újpest, a 9. percben például egy ilyen rögzített szituáció után Antzoulas Georgios fejelt mellé. Egy perccel később Dibusz Dénes védett nagyot Branko Pauljevics lövésénél, vagyis azt nem lehetett mondani, hogy a házigazda ne tett meg volna mindent, hogy megörvendeztesse az 57. születésnapját éppen a mérkőzés napján ünneplő régi-új vezetőedzőt, Mészöly Gézát. A 13. percben egyébként a hazai szurkolótábor is megünnepelte a trénert, aki a 2004-től 2006-ig, majd 2011-2012 között tartó éra után a harmadik különböző korszakában irányítja az Újpestet.

A félidő közepéhez érve inkább a mezőnyben zajlott a játék, a kapuk sokáig egyáltalán nem forogtak veszélyben. Ezt a csendet a 27. percben az Újpest törte meg: Aboubakar Keite lövése még megpattant egy védőn, a következő, Pauljevics próbálkozása viszont elkerülte a kaput. Hárommal később, egy FTC-szöglet után Banai Dávid öklözte ki a büntetőterületen kívülre a labdát.

A fordulatot a 36. perc hozta el, akkor Katona Bálint átadása után az előző idény gólkirálya, Varga Barnabás lőtt az újpesti kapuba, 1-0-s vezetéshez juttatva a Ferencvárost! Az addig hangos hazaiak azonnal elcsendesedtek, Varga pedig idénybeli 14. gólját ünnepelhette. Kisvártatva megérkezett a 15. is, az első félidő 45. percében ismételten Varga volt eredményes, kialakítva a játékrész 2-0-s végeredményét.

A cserék sem segítettek a házigazdán

Mészöly Géza a szünetben hármas cserére szánta el magát, Simon Krisztián, Tajti Mátyás és Franklin Sasere állt be. Az 52. percben nem közülük valaki, hanem Heinz Mörschel kínálta meg egy lövéssel Dibusz Dénest, aki azonban védeni tudott. Mindez, valamint a hátrány sem zavarta a lila-fehér színekért rajongókat, akik újabb látványos görögtüzes bemutatóval szórakoztatták magukat az első óra végéhez közeledve.

Dibusz Dénes a füstfelhőben. Fotó: Kovács Tamás

A 62. percben az FTC-t felkészítő Dejan Sztankovics is cserékre szánta el magát, Cebrail Makreckis, Mohammed Abu Fani és Marquinhos állt be. Utóbbi játékos gólpasszal debütált, a 65. percben ugyanis ő készítette elő Stjepan Locar gólját, amellyel már 3-0-ra vezetett a bajnoki címvédő. Ezzel még nem volt vége az újpesti megpróbáltatásoknak, a Varga Barnabás helyére frissen becserélt Alekszandar Pesics is feliratkozott a gólszerzők közé a 75. minutumban. Ekkor már 4-0-ra vezetett az FTC, amelynek szurkolói e ponton némi iróniával elénekelték Halász Judit slágerét Mészöly Gézának.

Négygólos hátrányban alighanem minden hazai néző elfogadta volna, ha azonnal lefújják a meccset, ám bánatukra ez nem történhetett meg. A 85. percben Pesics megszerezte önmaga második, az FTC ötödik gólját, kialakítva az 5-0-s végeredményt. Ezzel a Ferencváros egy pontra megközelítette a listavezető Paksot, igaz, a tolnaiak egy meccsel többször léptek pályára.

Bajnokin hosszú évek óta nyeretlen az Újpest az FTC ellen

Az Újpest labdarúgócsapata ezzel továbbra is vár az újabb derbigyőzelemre, a lilák legutóbb 2015 decemberében tudták megverni a Ferencvárost. Az azóta lejátszott 24 mérkőzés mérlege 19 FTC-siker és öt döntetlen.

OTP Bank Liga, 22. forduló

Újpest FC – Ferencváros 0-5 (0-2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 11.202 néző. Játékvezető: Berke Balázs

Újpest: Banai – Pauljevics, Andzulasz, Kobouri, Fehér (Simon K., a szünetben), Doka – Mack (Tajti, a szünetben), Mörschel (Radosevics, 74.), Keita, – Ganea (Kiss T., 57.), Csoboth (Sasere, a szünetben). Vezetőedző: Mészöly Géza

Ferencváros: Dibusz – Wingo, Cissé, Botka (Makreckis 63.), Ramírez (Civic, 76.) – Ben Romdhane (Abu Fani, 62.), Maiga – Zachariassen, Loncar, Katona (Marquinhos, 62.) – Varga B. (Pesics, 67.) Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Sárga lap: Loncar (75.), Marquinhos (90+3.)

Gólszerzők: Varga B. (37., 45.), Loncar (65.), Pesics (75., 82.)

Borítókép: Varga Barnabást az Újpest védelme sem tudta megfékezni. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)