Nem tett nagy szívességet a Paks a derbire készülő Ferencvárosnak

Alighanem a ferencvárosiak nagyon szurkoltak vasárnap délután a Kisvárdának a Paks ellen. Utóbbi a legnagyobb ellenfelük a bajnoki címért zajló versenyfutásban, és ha az előző fordulóhoz hasonlóan most is kikap, akkor a Fradi egy esetleges újpesti győzelmével egy meccsel kevesebbet játszva is átveheti a vezetést a tabellán, de ehhez már egy döntetlen is elég lenne neki. Az első félidő alapján úgy tűnt, erre nincsen sok esély, a Kisvárda ugyanis hazai pályán cseppet sem jelentett veszélyt a vemdégek kapujára, a Paks viszont kihagyott két nagy lehetőséget. A harmadikat viszont nem puskázta el, Mezei Szabolcs a 33. percben magabiztosan lőtt a hálóba tizenegyesből, amelyet a játékvezető azért ítélt meg, mert a 16-os jobb sarkán belül Matic teljesen fölöslegesen felrúgta a visszafelé passzoló Tóthot.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A második játékrészben változott a játék képe, a várdaiak elkezdtek úgy futballozni, ahogy az házigazdaként illik. Matic fejjel a keresztlécet találta el, majd az 58. percben jött a következő lehetőség: Szappanos Péter, a Paks kapusa egy beadásra kimozdulva több hazai támadót is letarolt, amiért járt a büntető. Jasmin Mesanovic végezte el a tizenegyest, Szappanos védte a kapu bal oldalába tartó labdát, a kipattanóra Balogh csapott le, de az ő lövését is hárította a kapus! Szappanos később is kijött egy labdáért sem magát, sem az ellenfelet nem kímélve, amiért komoly árat fizetett, mert a 76. percben emiatt le kellett cserélni. A hajrában akadt helyzet mindkét oldalon, a Kisvárda Melnik révén másodszor is eltalálta a kapufát, de az eredmény már nem változott, a Kisvárda újabb lépést tett a kiesés felé, a Paks pedig marad a tabella tetején.

NB I, 22. forduló

Péntek

MTK–Mezőkövesd 3-1 (1-1), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1734 néző, jv.: Vad II, gólszerzők: Németh K. (45., 70.), Varju (72.), illetve Cseke (7.) Szombat

Zalaegerszeg–Kecskemét 3-1 (2-0), ZTE Aréna, 1588 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Kiss B. (10.), Croizet (41.), Gruber (81.), illetve Zeke (60.) Diósgyőr–Fehérvár 4-0 (1-0), DVTK Stadion, 5164 néző, jv.: Pintér, gólszerzők: Gergényi (18., öngól), Franchu (71.), Szabó L. (11.-esből 87, 90.); kiállítva: Csongvai (17., Fehérvár) Debrecen–Puskás Akadémia 1-0 (0-0), Nagyerdei Stadion, 4132 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Szécsi (75.)

Vasárnap Kisvárda–Paks 0-1 (0-1), Kisvárda, 1910 néző, jv.: Antal P., gólszerző: Mezei (11-esből 33.) Újpest–Ferencváros 17.30 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Egy paksi helyzet az első félidőből, de ez is kimaradt (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)