Joshua a brutális KO-val Ukrajnába és a Cigánykirálynak is üzent az éjjel + videó

Anthony Joshua korábban kétszer is uralta a nehézsúlyt profi bokszban, amikor az összes jelentős szervezet világbajnoki címét egyszerre birtokolta, ám miután 2021-ben és 2022-ben egymás után kétszer vereséget szenvedett Olekszandr Usziktól, sokan már leírták. Azóta ugyan volt tavaly három győzelme a 34 éves klasszisnak, de egyik sem szólt akkorát, mint a péntek éjjel Francis Ngannou-ra mért brutális KO Szaúd-Arábiában.

Anthony Joshua brutális KO-val győzte le Francis Ngannou-t. Fotó: EPA/Stringer

A tízmenetesre tervezett meccs már a második menetben véget ért. Joshua az első felvonás végén is padlóra küldte ellenfelét, majd a másodikban ismét, de Ngannou felállt és folytatta, amit Joshua könyörtelenül megbüntetett, harmadszor is leütötte a ketrecharcost, akit ezután már leléptettek.

Ngannou eredendően MMA-s, és a UFC-ben volt nehézsúlyú világbajnok, de elképesztő ütőerővel rendelkezik, és már a második profi bokszmeccsét vívta. Az elsőre tavaly került sor a WBC világbajnoka, Tyson Fury ellen, és Ngannou akkor igencsak helytállt. Sokan csalást kiáltottak, amikor megosztott pontozással a megszégyenült Cigánykirályt hozták ki a meccs győztesének, akit Ngannou egy balhoroggal le is ütött a meccsen.

Joshua a Cigánykirály vb-övét követeli magának

Győzelme után Joshua erre is emlékeztetett a mostani meccs után: – Francis Ngannou valójában legyőzte a WBC nehézsúlyú világbajnokát, úgyhogy most nekem járna a világbajnoki cím – jelentette ki a brit, aki ezzel a Cigánykirálynak, Furynak üzent.

Joshua teljesítménye szakértők szerint azonban a nehézsúlyt most uraló Usziknak is beszédes lehet. A cirkálósúlyból fellépő ukrán jelenleg a WBA, a WBC, az IBF és a WBO világbajnoka.

– Hiába győzte le kétszer is Joshuát, most még Uszik is azt mondhatja, hogy „b…ssza meg” – vélekedett a korábbi profi világbajnok, Carl Frampton.

