Dárdai Pál volt holland válogatottja rákos, a Liverpool sztárja is vigasztalja

Jean-Paul Boëtius az előző idényben volt játékosa a Hertha színeiben, ám mindössze három mérkőzésen lépett pályára a csapat irányítását a tavasszal átvevő magyar edzőnél. A 29 éves holland futballistának jelenleg nincs klubja, és most az is kiderült, hogy miért. Korábban már megküzdött a rákkal, és úgy tűnt, hogy legyőzte a súlyos betegséget, most azonban bejelentette, hogy ismét nagy harc vár rá – szúrta ki az Origó.

A Liverpool sztárja, Harvey Elliott is támogatja Dárdai Pál volt, súlyos beteg játékosát. Fotó: EPA/Tim Keeton

„Egy nehéz időszak és az előrelépés reményében végzett kemény munka után meg kell osztanom veletek valamit. Annak ellenére, hogy egyszer már legyőztem a rákot, a daganat most ismét elterjedt a hasi nyirokrendszerben. Ami azt jelenti, hogy kemoterápiás kezelések, majd rehabilitáció vár rám. Szeretném a legmélyebb hálámat kifejezni a tőletek kapott szeretetért és támogatásért, ami rengeteg reményt ad. Izgatottan várom a napot, amikor újra egy telt házas stadionban futballozhatok. Ott találkozunk!” – írta a közösségi oldalán Boëtius.

Sok futballista reagált a szavaira, támogatását fejezte ki két aktív honfitársa, a Manchester City sztárja, Nathan Aké és Joshua Zirkzee, aki jelenleg a Bolognában rugdossa a gólokat a Serie A-ban, de a nyáron visszatérhet a Bayern Münchenbe. A PSV, a Tottenham és az Ajax egykori holland válogatott sztárja, Steven Bergwijn és a Liverpool középpályása, Harvey Elliott is reagált a bejegyzésre többek között.

és Dárdai Márton a csapattársa volt

Boëtius megfordult a Feyenoord, a Basel, a Genk, a Mainz és Hertha csapataiban. Mainzban évekig Szalai Ádám csapattársa volt, 46 meccsen futballoztak együtt, a Herthánál pedig Dárdai Pál edzette, Dárdai Mártonnal pedig ugyancsak együtt játszott. A holland válogatottban 2014-ben játszott egy mérkőzést, Luis van Gaal 2014-es vb-csapatából az utolsó keretszűkítés során maradt ki.

Borítókép: Jean-Paul Boëtius újra kórházban, a Liverpool középpályása is támogatja (Forrás: Instagram)