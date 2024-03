Őszinte beszélgetés vár a Diósgyőr futballistáira, a mentalitás és a szenvedély is csak pislákolt Zalaegerszegen + videó

Amint arról mi is beszámoltunk, a Zalaegerszeg fölényes, 5-1-es győzelmet aratott vendéglátóként a Diósgyőr ellen az OTP Bank Liga 26. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A miskolciak remek formában várták a meccset, ám fordult a kocka: a ZTE három nyeretlen bajnoki után győzött újra, míg a DVTK négy veretlen meccset követően veszített ismét.

Radenkovics nem érti

Minden sorozatot figyelembe véve a zalaegerszegi volt a februárban kinevezett DVTK-edző, Vladimir Radenkovics hatodik mérkőzése a vendégcsapat élén, a szerb szakember most veszített először együttesével.

– Tíz perc után elveszítettük a fejünket, és úgy játszottunk, ahogy korábban sosem, és nem is gyakoroltunk az edzéseken ezt a játékot. Fontos kérdés számomra, hogy miért történt így. A játékosok számára pedig fontos tanulság, hogy ha jó csapat akarunk lenni, amelyik eredményes is, akkor nem szabad a korábbi néhány mérkőzésen történteken gondolkodni. A múltat magunk mögött kell hagyni, hiszen minden mérkőzés egy új kihívást jelent, ahol újabb pontokat lehet szerezni – kezdte Radenkovics, akit klubja honlapja idézett. – Amikor 2-0 után Pernambuco szépített, ismét hinni kezdtünk az egyenlítésben, a győzelemben, azonban a hazaiak nagyon gyorsan megszerezték a harmadik góljukat, ami visszalökött minket a földre. Gratulálok a Zalaegerszegnek, ma megmutatták, hogyan kell küzdeni a pontokért! Szombat este több játékos is enerváltnak tűnt, ami kérdéseket vet fel bennem is, és a kispadon úgy éreztem, hogy nemcsak ötvenszázalékos energiával játszottunk, hanem a mentalitás és a szenvedély is csak ötven százalékon pislákolt. Ennek az okáról őszintén kell beszélni az öltözőben, de nem szabad, hogy leromboljuk a csapat és a stáb között kialakított jó hangulatot. A lehető legalaposabban ki kell elemezni a vereség okait, s utána, amint lehet, el kell felejteni a mai találkozót.



Húsvéti ajándék

A zalaegerszegieket felkészítő Márton Gábor érthetően elégedetten nyilatkozott az 5-1-es siker után.

– A ZTE-szimpatizánsok nagyon szép húsvéti ajándékot kaptak, de mi, a stáb is. A játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak, szinte egytől egyig. Sok és szép gólt rúgtunk, minden dicséretet megérdemelnek, mert felálltak egy méretes vereséget követően – mondta Márton, aki csapata válogatott szünet előtti, 5-1-es debreceni vereségére utalt.

Két mérkőzés húsvétvasárnap

A bajnokság aktuális köre vasárnap zárul: előbb 15.30-tól a Paks fogadja az Újpestet, majd 18.00-tól a Mezőkövesd vendége lesz a címvédő Ferencváros. Noha a Fradi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, kétpontnyi előnnyel vezeti a bajnokságot, ám amennyiben a paksiak győznek a korábbi találkozón, átmenetileg átvehetik a vezetést.

