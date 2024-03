A dobogó még nem téma a Diósgyőrnél, ám egy terhet már lerázott magáról az újonccsapat

A Ferencváros mellett a Diósgyőr nyújtotta a legjobb teljesítményt az élvonalbeli bajnokság legutóbbi négy fordulójában. A miskolci csapat ebben a periódusban tíz pontot gyűjtött, és a szezon hajrájára fordulva arra is megvan az esélye, hogy előrébb lépjen a jelenlegi pozíciójából, a 6. helyről.

Holdampf Gergő bízik abban, hogy a Diósgyőr lendülete kitart az idény végéig. Fotó: Czeglédi Zsolt

Nagyon jó hangulat uralkodik az öltözőben

– A legutóbbi forduló után kaptunk néhány nap pihenőt, ami nagyon jól jött a csapatnak, mindenki tudott egy kicsit a családjával lenni, kikapcsolódni. Utána viszont bepótoltuk a munkát, keményen dolgoztunk, hogy a válogatott szünet után a legjobb formában tudjuk folytatni a bajnokságot. Tökéletesen sikerült mind feltöltődni, mind a legjobb állapotba kerülni. Remélem, hogy ezt szombaton, Zalaegerszegen eredményességben is meg tudjuk mutatni – mondta lapunknak a Diósgyőr csapatkapitánya, Holdampf Gergő, aki az újonccsapat jó formájának titkáról is beszélt. – A vezetőedzőnknek is szerepe van ebben. Ahogy a játékosokhoz szól, attól a csapattagok felszabadultabbak lettek, ez párosult az eredményekkel, úgyhogy most nagyon jó hangulat uralkodik az öltözőben. Bízom benne, hogy ez a szezon hátralévő részében is ki fog tartani, és hozzásegít minket ahhoz, hogy mindenki ki tudja hozni magából a maximumot.

Egyelőre nem téma a dobogó

A februárban kinevezett vezetőedzővel, a szerb Vladimir Radenkoviccsal egyre jobb formába lendülő Diósgyőr szombaton 19.30-tól a 10. helyen álló, ám a kieső pozícióban található Mezőkövesdet és Kisvárdát kilenc ponttal megelőző Zalaegerszeg vendégeként folytatja szereplését.

– Hullámzó teljesítményt nyújt a ZTE eredményesség tekintetében, de pontosan tudjuk, hogy vannak nagyon veszélyes játékosai, akikre figyelni kell, hogy ne érjen minket meglepetés. Azon leszünk, hogy bármilyen nehéz is lesz, de el tudjuk hozni a három pontot Zalaegerszegről – folytatta kérdésünkre válaszolva a 29 éves Holdampf, aki arra a felvetésünkre is reagált, hogy akár a dobogó is megcélozható-e a harmadik helytől a forduló előtt hétpontnyi távolságra álló DVTK-nak. – Az öltözőben nincs egy hang se, aki arról beszélne, hogy elérhető a dobogó. Talán az a teher már lekerült a csapatról, hogy a kieső helyek irányába nem kell tekintenünk. Hogy ebből mi fog kikerekedni a végére, még nem tudjuk, de mindenki bízik abban, hogy egy nagyon szép eredmény. Sok mérkőzés van még hátra, korai lenne jósolgatni, de remélem, hogy szép eredményt tudunk majd elérni.

A Diósgyőr még versenyben van a Magyar Kupában is, a negyeddöntőben április 3-án, szerdán a Ferencvárost fogadják Holdampf Gergőék. A Zalaegerszegnek már nem kell tartalékolnia a kupameccsre, mivel korábban kiesett a sorozatból.

A tabella élén vasárnap a korábban pályára lépő – egyelőre egy bajnokival többet játszó – Paks átmenetileg visszaelőzheti a Ferencvárost, ám egyrészt nem vár könnyű feladat a tolnaiak­ra az Újpest ellen, másrészt később a Fradi a kieső helyen álló Mezőkövesd ellen zárja az ünnepi fordulót.

OTP Bank Liga, 26. forduló

Péntek

Puskás Akadémia–Fehérvár FC 0-0

Felcsút, Pancho Aréna, 3617 néző. Játékvezető: Erdős

Szombat

14.30 Kisvárda–Debrecen (tv: M4 Sport)

17.00 MTK Budapest–Kecskemét (tv: M4 Sport)

19.30 ZTE–Diósgyőr (tv: M4 Sport)

Vasárnap

15.30 Paks–Újpest (tv: M4 Sport)

18.00 Mezőkövesd–Ferencváros (tv: M4 Sport)

