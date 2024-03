Kihagyott tizenegyesek – Bognár György röhejes választ adott

Szóval, ki rúgjon tizenegyest? Az egyik szabály szerint a csatárok, hiszen az a dolguk, hogy gólt lőjenek, becsapják a kapusokat, így nyilván az ő vérükben az is jobban benne van, hogyan kell rúgni a tizenegyest. Ám példák százait is felhozhatnánk, hogy ennek olykor éppen az ellenkezője igaz, mondván, a csatárok túlagyalják a „tizit”, szemben a hátvédekkel, akik többnyire izomból bevarrják a labdát a hálóba. Igen, annál biztosabb módszer nincs, mintha valaki erővel a léc alá lövi a labdát, de persze ez is jár kockázattal.

Végül örülhettek a paksiak, de megszenvedtek az eredményért a kihagyott tizenegyes után. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Aztán az edzők általában a rutinos játékosokat részesítik előnyben. Érthetően. Aki több hasonló eseten túl van már, az kevésbé izgul. Márpedig a 11-es elsősorban lélektani, idegi próba, hiszen amatőr labdarúgóktól is elvárható, hogy az állított labdát, tizenegy méterről, szemben a kapussal lőjék oda, ahová gondolják, hát még NB I-es futballistáktól, világsztároktól.

Eb-döntő, 2021: fiatalok tömeges katasztrófája

Természetesen ez sem kőbe vésett szabály, de hogy van benne valami, azt nehéz lenne vitatni. A közelmúltból emlékezetes példaként a 2020-as (2021-ben megrendezett) Európa-bajnokság döntőjét említhetjük, amikor az angol válogatottból három fiatal, Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka is rontott, ami végzetesnek bizonyult. (Az már más kérdés, hogy a három fiatalt ezután tömegek molesztálták a közösségi médiában, mi több, rendőrségi ügy lett belőle.)

Lazán, elfolyva… – ahogy nem szabad

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a DVSC–Ferencváros párharc dőlt el büntetőpárbajban. A debreceniektől a télen a Honvédtől érkezett csupán 21 éves Kocsis Dominik másodikként hibázott, úgy, hogy az első négy debreceni között nem jutott szóhoz. Nehezen érthető...

Varga Ádám, a Fradi kapusa is így láthatta, de persze köszönte, hogy így alakult.

– Nem akarom megbántani, de nagyon flegmán állt oda, ilyen párharcnál ilyen lazán, azt hittem ott folyik el a tizenegyespontnál – mondta Varga Kocsisról.

Csütörtök este az Újpest–Paks meccsen láthattunk újabb furcsa döntést. A Paks a rendes játékidő ráadásában, a 96. percben, 1-1-es állásnál tizenegyeshez jutott, és némi meglepetésre a 23 éves Mezei Szabolcs állt a labda mögé – úgy, hogy a pályán volt két korábbi gólkirály, Böde Dániel és Hahn János, továbbá két rutinos játékos, Szabó János és Windecker József. Mezei is hibázott, amit viszont megúszott a Paks, hiszen a hosszabbításban Könyves Norbert találatával 2-1-re megnyerte a mérkőzést és kivívta a továbbjutást.