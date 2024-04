A kampányoló Szilágyi Áron váratlan helyen tűnt fel, ahol még soha nem láthatták

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságában a párizsi játékok végével lejár olimpiai bajnok úszónk, Gyurta Dániel mandátuma, és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége – a pályázati anyagok áttekintése és a háromtagú előkészítő bizottság javaslata alapján – Szilágyi Áront javasolta új jelöltnek. Megválasztása esetén Szilágyi megbízatás nyolc évre szólna, és egyben NOB-tagságot jelentene. A párizsi olimpián részt vevő sportolók az ötkarikás játékok idején választják majd meg a négy új tagot 32 jelentkező (18 nő és 14 férfi) közül.

a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának társadalmi elnöke beszédet mond a szervezet és a Kulturális és Innovációs Minisztérium stratégiai együttműködési megállapodásának aláírása előtt a minisztériumban 2023. november 21-én Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szegedi evezős Eb-re, a párizsi olimpiát megelőző egyik legfontosabb sportági eseményre 35 ország 540 sportolója érkezett, jó néhányan szavaznak is majd Párizsban, így Szilágyi Árontól bölcs döntés volt, hogy „megmutatta” magát a kontinensbajnokságon. Mi több, az egyik eredményhirdetésnél ő volt a díjátadó.

Szilágyi Áron: Kapkodom a fejemet

– Bevallom, hogy először járok életemben a Maty-éren, és először járok evezős versenyen is, úgyhogy minden az újdonság erejével hat. Nagyon élvezem a versenyt, a hangulat is egészen elképesztő, kapkodom a fejemet. Számos olimpiai kvalifikációs eseményt rendezünk itthon különböző sportágakban, és igyekszem ellátogatni oda, ahol ahova éppen a felkészülés és a versenyprogram elenged. Próbálom megérteni, hogyan működnek a különböző sportágak, mik a nehézségei, mondjuk, egy evezős versenyzőnek, mi az, ami őket foglalkoztatja. És örülök, hogy egy picit beláthatok a kulisszák mögé is – nyilatkozta Szilágyi Áron vasárnap az M4 Sport kamerája előtt.

Az biztos, hogy háromszoros olimpiai bajnokunk az ötkarikás játékon nem unatkozik majd.

– Kettős feladatom van a párizsi játékokon, sőt hármas, hiszen egyéniben és csapatban is oda kell tennem magam, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki magamból. És szeretnék bekerülni a sportolói bizottságba. Azt veszem észre, hogy egy egy ilyen hét végi esemény nem vesz ki belőlem. Az, hogy most egy sporteseményen vagyok, itt vagyok a szurkolók között, egy napsütéses, gyönyörű vasárnap délutánon, feltölt.

Szilágyi Áron éppen a budapesti világkupán sérült meg Fotó: MTI/Kovács Tamás

Szilágyi Áron még március 24-én, éppen a budapesti világkupán a csapatversenyben megsérült; most arról is beszélt, milyen állapotban van.

– A combizom-közelítő húzódásom picit lassabban gyógyult, mint ahogy én azt reméltem, és így volt öt hét, amikor még nem tudtam vívni, hanem először a kezelésekre, gyógytornára jártam, majd jöttek az erőnléti edzések, a lábmunkák, a rövid iskolázások, és holnap fogom belevetni magamat a vívójellegű munkába úgy istenigazából. Szerencsére a felépülésre most még volt idő, még van három hónap, hogy felkészülhessünk az olimpiára. A soron következő szöuli Grand Prix-versenyt kihagyom, de úgy tervezem, Madridban már ott leszek.

Szilágyi Áron egyébként szombaton még Budapesten a Ludovika Campuson rendezett öttusa világkupán volt jelen, és ott is adott át érmet.