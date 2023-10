Szilágyi Áron beleáll a kampányba, de óriásplakáton nem lesz

Amint arról korábban beszámoltunk, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói bizottságában a párizsi játékok végével lejár olimpiai bajnok úszónk, Gyurta Dániel mandátuma, a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) azonban lehetősége nyílik sportolót jelölni a tagságra. A sportolói bizottsági tagság nagy jelentőséggel bír, hiszen a megbízatás, amely nyolc évre szól, egyben NOB-tagságot is jelent – és jó az esély arra, hogy Gyurtát Szilágyi Áron váltsa. A MOB ugyanis őt jelölte.

Szilágyi Áron a NOB tagja lehet. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– A sportolói érdekképviselet legmagasabb szintjéről beszélünk, és talán nem kell bizonygatnom, hogy mennyire közel áll a szívemhez az olimpiai mozgalom. Ennek köszönhetem a sikeremet, az ismertségemet, az olimpiák keretezik a pályafutásomat, így nagyon jó dolog volna a mozgalom építőtéglájává válni a jövőben. Korábban nyolc évet húztam le a Nemzetközi Vívószövetség sportolói bizottságában, most pedig a Magyar Olimpiai Bizottságnál vagyok ugyanebben a testületben tag. Emellett tavaly elindítottuk a saját kezdeményezésünket, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát. Utóbbival nagyon sokat foglalkozom, igyekszem szerves része lenni az alakuló folyamatoknak. Komoly partnereket sikerült megnyernünk, mind a vállalati szférából, mind az edukációs, felsőoktatási területről. Hiszem, hogy ezek a tapasztalataim, párhuzamos tevékenységeim erősíthetik a NOB-os céljaimat is – mondta el Szilágyi Áron.

Olimpiai bajnokunk arról is beszélt, milyen út vezet a NOB-tagságig. – Most ott tartunk, hogy én lettem a hazai olimpiai bizottság hivatalos jelöltje, ők adták le a pályázatomat, amit a NOB begyűjtött és értékel, ez alapján pedig lesz majd egy interjú is. A lényegi történések pedig akkor kezdődnek majd, amikor jövő nyáron megnyílik Párizsban az olimpiai falu. Onnantól kezdve szavazhatnak a sportolók.

Az olimpiákon mostanság több mint kétszáz nemzet vesz részt, ők mind állíthatnak jelöltet, de végül csak harmincöt jelöltre lehet szavazni, és ebből mindössze négyen kerülnek be a sportolói bizottságba. Szóval ez egy komoly küldetés, alaposan végig kell gondolni, hogyan építsem fel a kampányt és szerezzem meg a szükséges szavazatokat.

Szilágyi Áron elmondta, óriásplakátokon nem szerepel majd, s a NOB kifejezetten tiltja, hogy profi stáb, profi anyagok készüljenek a jelöltekről. Akik a közösségi médiában is csak minimális tartalommal kampányolhatnak. Elsősorban önmagukat kell adniuk, és az olimpiai faluban szavakkal meggyőzni a többi sportolót.

S hogy ez mennyire zavarhat be abba, hogy Szilágyi Áron elsősorban vívni megy az olimpiára? – Ezt még alaposan ki kell találni, már csak azért is, mert mire én leversenyzem az olimpián az egyénit, a sportolók nagy része már leszavaz, én meg nyilván nem fogok előző este a faluban szórólapozni. Ki kell találni egy olyan kampányt, ami nem csak a személyes jelenlétre épít. Egyébként szerintem jó is lesz, hogy a verseny előtt és a felkészülési időszakban lesz ezzel is feladat. Hiszek abban, hogy segít, ha kicsit más foglalja le a gondolataidat a nagy megmérettetések előtt.