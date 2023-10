Párizsi olimpia: gyűlnek a kvóták, de hiányérzetünk is van

Az antwerpeni torna-világbajnokságon a férfiaknál és a nőknél sem valósult meg a nagy álom, hogy megszerezzük a csapatkvótát, amire már nagyon régóta várunk: legutóbb 1996-ban a női csapatunk lehetett ott az olimpián. Most nagy esélye lett volna arra, hogy bekerüljön a párizsi olimpia mezőnyébe: ehhez vb-n a legjobb tizenkettőbe kellett volna kerülnie, és úgy lett 15., hogy legjobbunk, a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia két nappal az elutazás előtt dőlt ki a sorból elülső térdszalagszakadás miatt. Tokióhoz képest ugyanakkor előrelépünk, hiszen ott csak egy versenyzőnk indult, most pedig Mészáros Krisztofer, Czifra Bettina Lili és Bácskay Csenge is kvalifikálta magát, s lett egy nem névre szóló női kvótánk is. Így, ha egészséges lesz, vélhetően Kovács Zsófia ott lehet a harmadik olimpiáján.

Bácskay Csenge beugrott a párizsi olimpia mezőnyébe Fotó: MTI/AP/Geert vanden Wijngaert

Fukuoka, Milánó, Duisburg, Belgrád – állomások a párizsi olimpia felé

Az év legzajosabb magyar sportsikerei a nyáron a fukuokai vizes vb-n születtek: férfi-vízilabdaválogatottunk története során negyedszer lett világbajnok. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a döntőben 10-10 után ötméterespárbajban győzte le Görögországot, és megszerezte az olimpiai kvótát is. Női csapatunknak ez egyelőre nem jött össze, a hatodik hely ehhez kevés volt. Úszásban tizenkét versenyzőnk rendelkezik olimpiai A szinttel, és Fukuokában a hosszabb szabadságot kivett olimpiai bajnok Milák Kristóf távollétében is akadt világraszóló eredményünk: férfi 200 méter háton Kós Hubert lett a világbajnok. S a férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszásban Rasovszky Kristóf kvótát érő vb-ezüstje is szépen csillog.

A milánói vívó-vb-n háromszor szólt a magyar himnusz: aranyérmes lett a párbajtőröző Koch Máté, férfikardcsapatunk (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) és női kardcsapatunk (Pusztai Liza, Battai Sugár Katinka, Márton Anna, Szűcs Luca), a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi pedig egyéniben harmadikként zárt. Ezek az eredmények kvótát nem érnek, vívásban majd a kvalifikációs rangsor alapján alakul ki a párizsi mezőny. A vb mindenesetre a legtöbb pontot adja a kvalifikációban, világbajnokaink természetesen kijutó helyen állnak, miként az idei Eb-n győztes férfi-párbajtőrcsapatunk is.

Koch Máté a csúcson Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kajak-kenu válogatottunk a duisburgi vb-n két aranyat, öt ezüstöt és három bronzot lapátolt össze. Ennél bizony többhöz vagyunk szokva, ráadásul egyik aranyunk sem olimpiai számban született (K1 500 – Kopasz Bálint, C1 5000 – Adolf Balázs). Viszont három ezüstünk igen: K4 500 – Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor, K1 1000 – Varga Ádám, K2 500 – Nádas Bence, Kopasz Bálint. Férfi kajakosaink begyűjtötték mind a hat megszerezhető olimpiai kvótát, és férfi kenuban is meglett a maximális három. Ugyanakkor a nőknek csak négy kajakos és két kenus kvóta jött össze. Női kajaknégyesünk csupán hetedik lett, párosunk pedig a döntőbe sem jutott be, ez hatalmas csalódás. A kvalifikációban itt bizony hiányérzetünk van.

Birkózónk is felemás érzésekkel zárhatták a belgrádi kvalifikációs vb-t. Az előirányzott 2-4 kvótából kettő jött össze, de a már 2019 óta a mi színeinkben tusakodó Muszukajev Iszmail (szabadfogású 65 kg) arany-, Losonczi Dávid (kötöttfogású 87 kg) ezüstérmes lett. S utóbbinak is arany járt volna, ám csak a mérkőzésvezető vette észre, a szőnyegelnök és a pontozó nem, hogy a döntőben két vállra fektette az ellenfelét… A kötöttfogású 87 kg érdekessége, hogy itt az idei zágrábi Eb-t Takács István nyerte, és a fináléban éppen azt a törököt verte, akitől Losonczi a vb-döntőben kikapott. A Magyar Birkózószövetség vezetése azt az elvet vallja, hogy az olimpiára azok mennek, akik a kvótát megszerezték, bár ezek nem névre szólóak, így Losonczi készülhet Párizsra. Fritsch Róbert (kötöttfogású 72 kg) vb-ezüstje is jól mutat a tablón, ám ez nem olimpia súlycsoportban született.

A 17 éves Márton Luána történelmi vb-aranya nem ér olimpiai kvótát

Sportlövészetben, öttusában, vitorlázásában és ökölvívásban egyaránt két kvótánk van, a sportlövő Pekler Zalán nem mellékesen a krakkói Európa-játékokon, ahol révbe ért, négy aranyérmet is szerzett. A kvótát a királyszám, a kisöbű szabadpuska összetett számának megnyerése hozta neki. Ki kell emelni, hogy Hámori Luca személyében (66 kg) először leszünk érdekelve az olimpiákon női ökölvívásban. Sporttörténelmet írt a ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni is, aki a második olimpiájára készülhet, s a valenciai kvalifikációs vb-n karikával harmadik lett. Ez a sportág második magyar érme a világbajnokságokról, 1973 (Patocska Mária) után lett újra bronzunk.

Halász Bence szenzációsan versenyzett Fotó: Origó/Csudai Sándor

Atlétikában egyelőre három versenyzőnk teljesítette az olimpiai szintet, és a kalapácsvető Halász Bence az augusztusi budapesti világbajnokságon – minden idők legrangosabb magyarországi sporteseményén – a harmadik helyen végzett. A dohai cselgáncs-vb-n Özbas Szofi (63 kg) is a dobogó harmadik fokára állhatott, ám ő még nem tekinthető kvótásnak; miként a vívásban, dzsúdóban is a kvalifikációs rangsorban kell majd jól állni a záráskor. Itthon nem kapott olyan nagy figyelmet, mint amennyit megérdemelt volna Márton Luána szenzációs győzelme májusban a tekvondósok bakui világbajnokságán. A Tenerifén született, Madridban élő 17 éves gimnazista öt ellenfelén átgázolva lett aranyérmes az olimpia programjában is szereplő 57 kilogrammos súlycsoportban. A sportágban ez az első magyar női vb-arany, olimpiai kvóta sajnos nem járt mellé, ezeket alapvetően itt is a kvalifikációs rangsor alapján osztják ki.