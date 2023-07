Magyar dráma, új magyar klasszis: Koch Máté világbajnok

A negyeddöntőig Koch Máté és Siklósi Gergely is magabiztosan menetelt, ott aztán összeakadtak. Kochnak ez már a második testvérharca volt, a 32 között Andrásfi Tibort győzte le. A várakozásnak megfelelően szinte végig a 2019-ben világbajnok, 2021-ben olimpiai ezüstérmes Siklósi ment előre, míg Koch a pást végébe hátrált. Több fordítás is történt az asszó során, majd 13-12 után két pontos akcióval zárta le a mérkőzést Koch Máté, aki örömében sírva fakadt. Siklósi átölelte őt, mondott neki valamit és másodpercekig úgy maradtak a pást közepén, miközben a lelátóról is érkeztek a magyar küldöttség tagjai, akik közül a megható jelenettől ugyancsak többen könnyeikkel küszködtek. Dráma volt a javából, magyar királyi dráma.

Koch Máté Siklósi Gergely ölelésében. Fotó: Illyés Tibor

Siklósi sportszerűen fogadta a vereséget

– Ma jobb volt a Máté, ezt el kell ismerni, az utolsó edzésen is megvert. Próbáltam megoldani minden formában, egy nagyon színvonalas asszónk volt. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy fair mérkőzésen le tudja győzni a másikat, akkor megérdemli – nyilatkozta sportszerűen Siklósi Gergely, majd hozzátette: a győzelem nem minden, ezért mondta be a kolumbiai ellenfele ellen az egyik neki megadott tust, hogy nem volt az, mert nem akar csalással nyerni.

Siklósi kiemelte, hogy Koch Máté nem alkalmazta ellene azokat az elbizonytalanításra irányuló eszközöket, amelyeket másokkal szemben azért elő szokott venni.

– Olyan gyönyörűen viselkedett, pedig ő a mezőnyben szokott reklamálni, de ellenem semmi nem volt. Le a kalappal, hogy így meg tudott verni. Azért majd a jövőben igyekszem én őt megverni – szólalt meg benne a vérbeli sportember.