Nádas és Kopasz is második, csupa ezüst férfikajakban

Nádas Bence és Kopasz Bálint világ- és az Európa-bajnoki címvédőként úgy vágott neki ennek az évnek, hogy kettesben nem is versenyeznek együtt… Aztán Kopasz Bálint egyesben ezer méteren kikapott Varga Ádámtól, így az olimpiai számokban nem került be a vb-csapatba. Az Európa Játékok eredményei is ezt igazolták, luxus, hogy az olimpiai bajnok klasszis nem kap lehetőséget. Hüttner Csaba szövetségi kapitány így érthetően amellett érvelt, annak ellenére, hogy a válogatón nem indultak, Nádas és Kopasz szerepeljen K–2 500-on a világbajnokságon. Azzal együtt, hogy így Nádas Bencére dupla tehet jutott, hiszen ő benne ül a négyesben is.

Nádas és Kopasz rajtja jó volt, de nem tökéletes (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Nádas és Kopasz csupán három hetet edzett közösen a világbajnokságra, a vb-n még az elő- és a középfutam is a felkészülést szolgálta. A döntőre szinte minden összeállt. De tényleg csak szinte. A rajt nem sikerült tökéletesen, s az utolsó száz méteren sem volt tökéletes az összhang. Ám ez már tényleg csak szőrszálhasogatás, a magyar duó hatalmas csatában így is második lett. Az ezüstérmen felül Kopasz Bálint megszerezte a hatodik olimpiai kvótát is.

– Kihoztuk, amit három hét felkészülésből ki lehetett hozni. A legjobb pályánk a döntő volt. Egyet sajnálok, hogy ha a végén nem billenünk meg, akkor a portugálok talán nem tudnak bejönni elénk, de még most is alig tudom elhinni, hogy megcsináltuk ezt három hét alatt – értékelt elégedetten Nádas Bence, aki a csapattársainak, az edzőinek, mindenkinek, aki támogatta őket, köszönetett mondott a segítségét.

– Bátran kijelenthettem, hogy bravúros volt a futam Bencével. Fantasztikus, hogy háromhetes felkészüléssel ezt végre tudtuk hajtani. Pont az az előző évben meglévő egy hónap plusz készülés kellett volna, hogy a legvége is meglegyen, ott kicsit szétcsúsztunk, nem volt durva, de nagyon elsavasodott a kezünk. Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztük a kvótát, méghozzá a második helyen, ez fantasztikus eredmény szerintem – tette hozzá Kopasz Bálint.