Magyar kajak négyesek: bravúros ezüst és történelmi mélypont

Ha azt halljuk, hogy az egyik négyesünk második, a másik pedig hetedik lett, akkor az elmúlt évek eredményeiből kiindulva kapásból rávágjuk, biztosan a hölgyek szereztek ezüstérmet, a férfiak pedig ezúttal is a vert mezőnyben végeztek. De nem, ennek éppen az ellenkezője történt.

Árulkodó felvétel. Nincs meg az összhang a magyar lányok között (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összetételű hajó a döntőben is megismételte a már az elő- és a középfutamban is elkövetett súlyos hibát, pocsékul rajtolt, ötven méter után az utolsó helyen haladt. Később sem tudott érdemben iramot váltani, a hetedik hely csalódás a javából. Még a tavalyi hatodik helyet is sikerült alulmúlni, a hetedik hely történelmi mélypont. Azért is csalódás ez a szereplés, mert egy különbséggel – Rendessy Eszter helyett akkor Medveczky Erika ült a hajóban – ez az egység 2019-ben még világbajnok volt.

Nem is kérdés, égető szükség van arra, hogy Kozák Danuta jövőre újra csatasorba álljon, nélküle nagyon sebezhető a női kajakosszakág.