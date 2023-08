Érem- és kvótaözön, csak az arany hiányzik a kajak-kenu vb-n

Csipes Tamara kockáztatott, ami nem vált be

Női kajak egyes ötszáz méteren Csipes Tamara a fél távig még tartotta a lépést a sportág állócsillagával, az új-zélandi Lisa Carringtonnal, de a második ötszázon nem csupán Carrington lépett el tőle könnyedén, a dán Emma Jörgensen is megelőzte, Csipes végül örülhetett, hogy a harmadik hely azért meglett.

– Más taktikával versenyeztem, mint általában. Nekem a második ötszáz az erősségem, ott talán én vagyok a leggyorsabb. Azt beszéltük apuval (az edző-édesapat Csipes Ferenccel), hogy megnézzük, mi történik, ha kétszázötvenig megyek Lisával. Nem jött be a terv, hiszen így is előttem volt, a táv második felére viszont nem maradt erőm. Örülük a bronzéremnek – értékelt Csipes Tamara.

Kenu egyes ezer méteren Adolf Balázs ötödik lett, ami még éppen kvótát ér és egyben szép siker, hiszen Adolf tavaly a döntőről is lemaradt. Miként ő maga is elismerte, legfeljebb amiatt lehet kicsit bosszús, mert bátrabb versenyzéssel talán az éremre is lett volna esélye.

Szintén ötödikként szerzett kvótát a női kenus duó, Nagy Bianka és Bragato Giada ötszáz méteren. Tőlük ez volt a minimális elvárás, az ötödik hely inkább csalódás, hiszen tavaly bronzérmet szereztek.

A lényeg persze az, hogy a két kajak négyes után szombaton mind az öt egységünk kvótát szerzett Párizsra.

További két érem a nem olimpiai számokban

A nem olimpiai számok közül Rendessy Eszter K-1 1000 méteren harmadik, Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás K-2 1000-en pedig második lett.

A nem olimpiai számokban a maratoni specialista Kisbán Zsófia óriási hajrával, kevéssel lemaradva a dobogóról negyedik lett C-1 1000 méteren, csakúgy, mint az 500-as kenunégyes, Koczkás Dávid, Slihoczki Ádám, Hajdu Jonatán és Hodován Dávid. Kollár Kristóf és Fejes Dániel kenupárosa az ötödik helyen végzett egy kilométeren, a sprinter Birkás Balázs – aki négy év után szerepelt ismét vb-döntőben – a megismételt rajt után hatodikként csapott a célba K-1 200 méteren.

A szombati para döntők során Varga Katalin (KL2) és Suba Róbert (VL2) egyaránt kvótát szerzett Magyarországnak a jövő évi paralimpiára, előbbi bronzérmes, utóbbi negyedik lett 200 méteren.

A futamokat az M4 Sport felvételein lehet megnézni.

Borítókép: Varga Ádám a tokiói olimpia után a duisburgi világbajnokságon szerzett ezüstérmet (Fotó: MTI/Kovács Tamás)