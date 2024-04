Bajnokként sem fékez a Fradi, most az MTK-t verte meg

A szezon harmadik örökrangadóját rendezték meg vasárnap délután az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol a párharc 1903 óta íródó történetének 224. bajnoki összecsapását vívták a csapatok. Az idény korábbi meccsei egyoldalú eredménnyel zárultak, tavaly szeptemberben vendégként 6-1-re, februárban, hazai pályán pedig 5-1-re nyert a Ferencváros.

Gólváltás után jött a csattanó

Az MTK játékosai sorfalat álltak a bajnoki címet az előző fordulóban bebiztosító Fradinak a kivonuláskor. A kezdőcsapat tagjaként fogadhatta a tapsokat Lisztes Krisztián is, aki sérülés miatt a bajnokság tavaszi meccsei közül csak két találkozón szerepelt, az előző héten viszont a keretbe sem került, és klubja NB III-as tartalékcsapatában számítottak rá.

A Fradi mezőnyfölénye már az első negyedórában kirajzolódott, ám mindez komolyabb lehetőségekben nem nyilvánult meg. Hazai oldalról a 17. percben Bognár István távolról próbálkozott, ám lövése csúnyán fölészállt. Kettővel később Katona Bálint közelebb járt a gólszerzéshez, de ő sem találta el a kaput.

Egy némileg „csendesebb” időszak után felpörögtek az események. A 27. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros, Lisztes Krisztián egy remek csellel hagyta faképnél ellenfelét a szélen, majd futott el a felezőtől a tizenhatosig, ahonnan beadott, az érkező Kenan Kodro pedig az ötösről a hálóba fejelte a labdát, 1-0-s vezetéshez juttatva a bajnokcsapatot. Nem helyezett óriási nyomást ellenfele kapujára a Fradi, mégsem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül került előnybe, ám hamarosan jött a fordulat: a 31. percben mellől ívelt be Nemanja Antonov, a beadás után pedig Németh Krisztián fejelt a kapuba, 1-1-re alakítva az állást.

Ezt követően egy vitás szituáció is jutott az első félidőre, percekkel a lefújás előtt Mohamed Ali Ben Romdhane buktatta a kapura törő MTK-s Kocsis Gergőt, de a percekig tartó videóbírózás ellenére is érvényben maradt az eredeti ítélet, amely egy sárga volt Kocsisnak. Maradt még csattanó: a 46. percben egy távoli szabadrúgás után Lisztes lőtt távolról a kapuba, kialakítva a játékrész 2-1-es végeredményét.

Már az első félidőben eldőlt

A térfélcsere után az 53. percben kellett először védenie Dibusz Dénesnek, akit Bognár István kínált meg egy lövéssel. Hárommal később Botka Endrét kényszerűségből cserélte le az FTC vezetőedzője, Dejan Sztankovics, a magyar válogatott hátvéd megsérült. Botka helyét a védelemben Cebrail Makreckis foglalta el.

Henry Wingo és Németh Krisztián párharca. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A ráadás perceiben ugyan kétszer is védésre kényszerítette Dibusz Dénest az MTK, ezt leszámítva a hajrában már nem sok további izgalmat tartogatott a mérkőzés, amely a Ferencváros 2-1-es győzelmével ért véget. Mindez nem szegte kedvét azoknak a kisgyermekeknek, akik a sajtószektor mellett MTK-mezben végig a hazai csapat sikeréért szurkoltak, ők így is nagy élménnyel gazdagodtak. A 35-szörös magyar bajnok Fradi az újabb sikerének köszönhetően három körrel a vége előtt 68 ponttal áll, 15-tel előzi meg a tabella második helyét elfoglaló Paksot, amellyel május 15-én a Magyar Kupa döntőjében is összecsap majd.

