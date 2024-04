Szapulják Tuchelt, mégis rekorddöntésre készül a Bajnokok Ligájában

Kedden este az európai labdarúgókupák leggyakoribb párosításának újabb felvonása következik a Bajnokok Ligájában, az egyik elődöntőben a Bayern München fogadja a párharc első mérkőzésén a Real Madridot. A német és a spanyol topklub 26 alkalommal játszott már egymás ellen az európai kupaporondon, a mérleg pedig meglehetősen kiegyenlített, 12 Real-siker mellett háromszor döntetlen, 11-szer pedig bajor győzelem született.

A bajorok sokat várnak a gólerős Harry Kane-től Fotó: AFP/Sven Hoppe

A mostani szezonban nyújtott teljesítmény alapján a továbbjutásra esélyesebbnek tűnik a Real Madrid, már csak azért is, mert a Bayernnek 2011/2012 óta ez a leggyengébb idénye: a Német Kupában a nyolcaddöntőbe sem sikerült bejutnia, a Bundesligában pedig az első bajnoki címét szerző Bayer Leverkusen szakította meg a 11 éve tartó uralmát.

A Thomas Tuchel vezetőedző által irányított bajor sztárcsapatnak az idén így már csak a BL-ben van esélye trófeát nyerni, ehhez azonban azt a Realt kellene kiejtenie az elődöntőben, amelyet BL-meccsen legutóbb 2012 áprilisában tudott legyőzni, az azóta lejátszott hét egymás elleni BL-találkozóból egy döntetlennel végződött, hatszor pedig a spanyol királyi gárda ünnepelhetett.

A Bayern–Real párharc a jelenlegi edzők személye miatt is különösen érdekes: Carlo Ancelotti volt már a Bayern edzője is, most a Real kispadján 10. alkalommal néz szembe német kollégájával, aki a két tréner egymás elleni örökmérlege szempontjából valamivel jobban áll. Kettejük eddigi összecsapásai közül a Tuchel által irányított együttes négyszer győzött, Ancelotti tanítványai háromszor jártak sikerrel, kétszer pedig döntetlent játszottak egymással a két szakember csapatai.

Egymás dicsérik a felek

– Carlo Ancelotti egy legenda – jelentette ki Thomas Tuchel. – Nagyon szerény, rendkívüli edző, és nem lehet eléggé nagyra értékelni. Mindkét meccset úgy kezeljük, mintha döntő lenne. Hazai pályán mindenféleképpen nyerni akarunk, csúcshangulatra és maximális támogatásra van szükségünk, hogy átvészeljük majd a nehéz pillanatokat, a szurkolók segítsége is kell az előny megszerzéséhez. A Realnál mindenkire figyelni kell, döntő gólokat lő, remekül cselez és nagyon jó a befejezéseknél, pedig elképesztően sokat fejlődött. Mindenki, aki a Real Madridban játszik, hozzászokott a nagy nyomáshoz, mi megpróbáljuk a legjobb megoldásokat megtalálni.

A Real Madrid hétfőn délután érkezett meg Münchenbe, és az esti edzés előtt tartott sajtótájékoztatót. Ezen Carlo Ancelotti ezt mondta:

– A múlt az múlt, kedden más meccs következik. Ez egy elődöntő, és olyan ellenféllel nézünk szembe, amelynek megvannak az eszközei, a minősége, és ereje van a sikerhez. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, szerintem nagyon kevesen gondolták, hogy így lesz. A cél az, hogy ez után a párharc után is játsszunk még egy meccset. Nagyon tiszteljük a Bayernt, látványosan lépett túl az Arsenalon, és mi ezekből a meccsekből indulunk ki, nem az ellenfelünk Bundesliga-szezonjából. Figyelembe kell venni a bajorok Bajnokok Ligájában szerzett múltját, ez is komoly tényező.

Tuchel történelmet írhat

Érdekesség, hogy az 50 éves Tuchel lehet a labdarúgás történetében az első edző, aki több mint két együttest is elvezet a BL fináléjába, eddig ugyanis már megtette ezt a Chelsea-vel és a Paris Saint-Germainnel is. A londoni Kékek vezetőedzőjeként 2021-ben a végső diadalt is megünnepelhette, a PSG-vel épp a Bayernnel szemben maradt alul egy évvel korábban. Kollégája, a 64 esztendős Ancelotti már négy BL-trófeát gyűjtött, kettőt az AC Milannal, kettőt a Real Madriddal. Az olasz szakember volt a Bayern edzője is, és a 2016/2017-es Német Kupa-kiírásban a Tuchel által irányított Borussia Dortmund győzte le az Ancelotti vezette bajorokat 3-2-re az elődöntőben.

A Real Madrid játékosai felszabadultan edzettek az elődöntő előtt Fotó: AFP/Michaela STACHE

A BL egyenes kieséses szakaszában csak egyszer csapott össze a két tréner: a 2022-es negyeddöntőben az Ancelotti által irányított Real Madrid hosszabbítás után, 5-4-es összesítéssel ejtette ki az akkor Tuchellel címvédő Chelsea-t a negyeddöntőben. A csoportkörben a 2018/2019-es idényben nézett farkasszemet egymással a két edző, Ancelotti a Napolit, Tuchel a PSG-t edzette akkor, s Nápolyban 1-1-es, Párizsban pedig 2-2-es döntetlennel zárult a találkozójuk.

A hírek szerint a hazaiaknál Kingsley Coman, Bouna Sarr, Konrad Laimer és Matthijs de Ligt sem lesz bevethető, miközben Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sané és Dayot Upamecano játéka is kérdéses. Madridi oldalon az eltiltott Dani Carvajal mellett és Thibaut Courtois nem áll majd Ancelotti rendelkezésére, és kérdéses, hogy a brazil Rodrygo ott lehet-e majd a pályán.