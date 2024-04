Kritizálják Kerkez Milost Angliában, noha jól játszott a Manchester United ellen

A Bornemouth kétszer is vezetett a Manchester United ellen, nyerni mégsem tudott, 2-2 lett a végeredmény , és ez gólképtelenségén is múlott. Legalábbis ez derül ki a Daily Mail értékeléséből, amelyben a magyar válogatott alapembere annak ellenére is kritikát kapott, hogy egyébként remek teljesítményt nyújtott.

Kerkez Milos teljesítménye ellentmondásos volt a Manchester United ellen. Fotó: EPA/Ash Allen

„Először is, belelőtte a labdát Onanána. Aztán a felsőlécre fejelte a labdát. Majd volt egy újabb fejese, amit csak el kellett volna varrni. Egyszerűen gólt kellett volna szereznie” – írták a meccsértékelésben Kerkez Milosról, akinek átlagosnak mondható, hatos osztályzatot adtak, aminél senki sem kapott rosszabbat a Bournemouth kezdőjéből.

Mennyire volt jó vagy rossz Kerkez Milos?

Mindez azért is érdekes, mert a magyar sajtóban az terjedt el, hogy Kerkez a mezőny egyik legjobbja volt, hiába nem szerzett gólt, mondjuk szélső védőként nem is ez a legfőbb feladata.

Kerkez Milos egészen imponáló számokat hozott össze a Manchester United ellen:

85 százalékos passzpontosság

egy kulcspassz

3/4 megnyert párharc

kettő tisztázás

kettő szerelés

egy labdaszerzés

négy kapura lövés (egy kapufa)

0,68-as XG

A húszéves magyar egyébként végigjátszotta a meccset, de például az Eredmények.com osztályzatai alapján is csak átlagos volt, 6,6-os értékelést kapott, aminél heten is jobbak voltak a csapata kezdőjéből.