Furcsa öngól is segítette a Cityt, az új PL-éllovast + videó

Félig-meddig már a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készült Pep Guardiola, amikor kijelölte a Luton Town elleni kezdőcsapatát. A világoskékeknél Phil Foden és is csak a kispadra ültek le, ahogy Kyle Walker is, az ő esetében ez előrelépés, hiszen sérülés után tért vissza. Ugyanez igaz Edersonra is, a brazil kapus is felépült, és miután az elmúlt két mérkőzést még csak csereként nézte végig, most visszatért a kezdőcsapatba.

A mostanában sokat kritizált is a meccs elejétől a pályán volt, sőt a második percben is kétszer közel járt hozzá, hogy bevegye a Luton kapuját. Először a kapusba, Thomas Kaminskiba lőtte a labdát, majd a támadás során újra hozzá került a labda, ollózni próbált, a labda Hasioka Daiki fején változtatott irányt. Egyébként Haaland lövéséből feltehetően nem lett volna gól, de a japán hátvéd épp rosszkor volt rossz helyen, az ő öngóljával vezetett a City.

Daiki Hashioka own goal! Great effort by Haalandpic.twitter.com/WRlDUjmxd1 — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 13, 2024

A manchesteri együttes ezután is nagy erőkkel rohamozott, ám eltartott neki, amíg megduplázta az előnyét. A 63. percben kezezés miatt büntetőben reménykedtek a hazaiak, nem kapták meg, egy perccel később mégis ünnepelhettek, mert Mateo Kovacic betalált. Innen már nem volt megállás: Haaland, Jeremy Doku és Josko Gvardiol is betalált, míg a Luton részéről Ross Barkley, ezzel 5-1-re győzött a Manchester City.

A címvédő így a tabella éléről várhatja a 33. forduló további mérkőzéseit. A Citynek 73 pontja van, a vasárnap a Crystal Palace-szal összecsapó Liverpoolnak és az Aston Villával találkozó Arsenalnak egyaránt 71.

Premier League, 33. forduló szombat:

Newcastle United–Tottenham Hotspur 4-0

Brentford–Sheffield United 2-0

Burnley–Brighton 1-1

Manchester City–Luton Town 5-1

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 2-2

Bournemouth–Manchester United 18.30 (tv: Spíler 1) vasárnap:

Liverpool–Crystal Palace 15.00 (tv: Match 4)

West Ham United–Fulham 15.00 (tv: Spíler 1)

Arsenal–Aston Villa 17.30 (tv: Spíler 1) hétfő:

Chelsea–Everton 21.00

A City után a Real Madrid is tartalékol

Pep Guardiolához hasonlóan Carlo Ancelotti is pihenteti néhány játékosát a szerdai BL-visszavágóra. Az első mérkőzés 3-3-as döntetlennel ért véget , tehát mindkét gárdának csúcsteljesítményre lesz szüksége a legjobbjaitól szerdán. Ancelotti ezért öt helyen változtatott a Real kezdőcsapatán a City elleni első találkozóhoz képest, a szombaton 18.30-kor kezdődő, Mallorca elleni mérkőzésen (tv: Spíler 2) Dani Carvajal, is a kispadra ül le.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.