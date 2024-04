Haaland arcán csattant egy pofon a játékvezetőtől az elképesztő Real–City meccsen

Tavaly az elődöntőben találkozott egymással a Real Madrid és a Manchester City a BL-ben , és akkor Pep Guardiola csapata végül kiütéses sikert aratott, összesítésben 5-1-gyel jutott be a döntőbe, amelyet aztán meg is nyert. A címvédő manchesteriek most is jól kezdtek a Real ellen, már a második percben megszerezték vezetést idegenben átlövéséből.

góljával még vezetett is a Real Madrid. Fotó: MTI/Ballesteros

Carlo Ancelotti a 200. BL-meccsén ült a kispadon, a Real Madrid edzője vélhetően nem ilyen kezdésre számított a jeles mérkőzés alkalmából. Csapata gyorsan kárpótolta az olasz mestert, ugyanis 12. percben lövése Diason megpattantva a City kapujában kötött ki, öngóllal egyenlített a Real.

Sőt két perccel később már vezetettek a madridiak: szép passza után Rodrygo cselezett, majd Akanji lábai között ellőve a labdát szerzett gólt. Szerencse is kellett hozzá, megpattant a labda, de a kapuba került.

Haaland váratlan helyről kapott pofont

Nem volt elég baj Erling Haalandnak, hogy félidőben vezetett a Real, a City norvég csatára még egy pofont is kapott a játékvezetőtől a szünetre vonulás közben. A bíró persze nem szándékosan ütötte arcon Haalandot, véletlenül hadonászott a kezével, miközben Carvajalnak magyarázott.

The referee accidentally hit in the face while speaking to Dani Carvajal at halftime 😅 pic.twitter.com/hjy773ovte — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2024

A meccs további fordulatokat tartogatott. A City visszafordította az eredményt: a 66. percben Foden, majd a 71.-ben Gvardiol talált be, máris 3-2 volt Guardiola csapatának. A hajrához közeledve, a 79. percben azonban Valverde kiegyenlített. A vége 3-3 lett egy elképesztően izgalmas meccsen. Hát még milyen izgalmas lesz a visszavágó!

A gyűlölt is keserítette az Arsenalt

Fordulatokban az Arsenal–Bayern München meccsen sem volt hiány. A két csapat korábbi párharcait hiába nyerte jellemzően a bajor sztárcsapat, a jelenlegi idényben az Arsenal vezeti a Premier League-et, a szétesőben lévő müncheniek meg 2012 óta először veszíthetik el a Bundesligát. Szóval az esélyek most inkább az angoloknak kedveztek.

Harry Kane tizenegyesből vette be az Arsenal kapuját. Fotó: MTI/Frank Augstein

Vezetett is az Arsenal, a 12. percben Saka talált be egy rossz Bayern-passzból kibontakozó akció végén. A korábban stabil londoni védelem azonban kétszer is betlizett, egy váratlan labdavesztés után a Bayern a 18. percben a volt arsenalos Gnabry góljával egyenlített. Majd Leroy Sané tizenegyest harcolt ki, amit Harry Kane a 32. percben gólra váltott. Duplán bosszankodhattak az Arsenal-szurkolók: az ősi rivális Tottenham egykori bálványa gólt szerzett ellenük, s máris 2-1 volt a németeknek.

Kane nem lett népszerűbb az Arsenal-szurkolók körében ezen a meccsen, az 55. percben lekönyökölte Gabrielt, de megúszta egy sárgával, pedig sokan pirosnak látták az esetet.

Végül nem tudta megtartani előnyét a Bayern, a 76. percben szép csele után Trossard góljával 2-2-re egyenlített az Arsenal, és ez is maradt a vége. Pedig volt a végén még egy Bayern-kapufa is Coman révén, a meccs pedig úgy ért véget, hogy a londoniak tizenegyest reklamáltak, miután Saka elesett a kifutó Neuer kapus mellett, de nem szólt a síp – és a VAR sem.

Egyik keddi párharc sem dőlt el a BL-ben, az április 17-én esedékes visszavágókon még bármi megtörténhet.