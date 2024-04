Thomas Müller nagy meccsén a Bayern München kínos pofonba szaladt bele

ünneplésére készült a Bayern München. A klublegenda hétszázadik meccsét játszotta a bajorok mezében, s az első félidő után úgy tűnt, minden rendben van a Bayern szempontjából. és Serge Gnabry góljával 2-0-ra vezetett Thomas Tuchel csapata a Heidenheim otthonában. Ekkor senki sem gondolta volna, hogy amikor Thomas Müller elhagyja a pályát, már 3-2 áll az eredményjelzőn. Ez lett a végeredmény is, a Bundesliga abszolút újonca óriási fordítást mutatott be.

A Heidenheim nemcsak utolérte, le is győzte a Bayern Münchent (Forrás: X/FC Bayern München)

A Bayern München veresége nem is elsősorban a Bundesliga miatt kínos, ott már amúgy sem volt reális esélye Thomas Tuchel csapatának, hogy befogja a szárnyaló Bayer Leverkusent. Három nappal az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharc első, londoni felvonása előtt azonban aligha tett jót ez a pofon a müncheni morálnak.

Egy sikerre a Leverkusen a történelmi aranytól

A Leverkusen ezúttal sem botlott, Florian Wirtz büntetőjével 1-0-ra nyert az Union Berlin otthonában, amelyből a tizenegyes előtt Robin Gosens piros lapot kapott. a berlini kezdőcsapat tagja volt, a 63. percig volt a pályán.

A Bayer Leverkusen bukott már el nyerő helyzetből bajnoki címet, de hat forduló alatt aligha tud tizenhat pont előnyt elveszíteni. Xabi Alonso csapata egyetlen győzelemre került a klubtörténet első Bundesliga-aranyától, jövő vasárnap a Werder Bremen ellen, hazai pályán matematikailag is biztossá teheti a végső sikert.

Gulácsi és Orbán boldog lehet

A magyar rangadón egyértelmű volt a siker receptje: az RB Leipzig, amelynek színeiben és is végigjátszotta a meccset, simán, 4-1-re nyert a Freiburg otthonában, amelyben és is csak a kispadon kezdett. Sallai végül az utolsó negyedórára lehetőséget kapott, de addigra már kialakult a végeredmény. A meccsen Sallai és Orbán is sárga lapot kapott.

Bundesliga, 28. forduló Heidenheim–Bayern München 3-2

Freiburg–RB Leipzig 1-4

Union Berlin–Bayer Leverkusen 0-1

Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 1-1

Köln–Bochum 2-1

Mainz–Darmstadt 4-0 Az élmezőny állása

1. Leverkusen 76 pont/28 meccs

2. Bayern 60/28

3. Stuttgart 57/27

4. Leipzig 53/28

5. Dortmund 53/27

