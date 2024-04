Ez lehet a Klopp-pal összebalhézó Szalah sorsa a Liverpoolnál

Mohamed Szalah 2017 nyarán való megérkezte óta hatalmas értéke a Liverpoolnak. Persze legfőképpen a góljai miatt, de az is nagy erénye, hogy szinte sohasem sérült, idén januárig csak elvétve hagyta ki az angolok mérkőzéseit. Ő volt tehát a nyáron távozó Jürgen Klopp Liverpooljának egyik kulcsfigurája, és bár szombaton látványosan összekapott az edzőjével, amivel a szurkolók kritikáját is kivívta, nem lenne őt egyszerű pótolni, hiszen nem tolonganak a gólérzékeny és közben nem sérülékeny szélsők a piacon.

Klopp megy, de Szalah marad. Fotó: EPA/Andy Rain

Ezt jól tudják az angol klubnál is, ezért tavaly hiába ostromolta őket az al-Ittihad, a Vörösök még 150 millió fontra is nemet mondtak. Szalah júniusban lesz 32 éves, jövőre jár le a szerződése, tehát ha pénzt akar látni érte a Liverpool, akkor idén nyáron túl kellene adnia rajta. A várakozások szerint azonban ez nem történik meg.

Szalah maradna

A The Athletic számolt be róla, hogy az egyiptomi szélső semmi jelét nem adta annak, hogy tovább szeretne állni, a Liverpoolnál képzeli el a jövőjét, aminek a csapatnál is nagyon örülnek. A szaúdi alakulatok pedig most kevésbé agresszívek, arra számítanak, hogy Szalah kitölti a szerződését, így inkább 2025 nyarán próbálnak majd lecsapni rá.

Az idényben 41 mérkőzésen 24 gólnál és 13 gólpassznál járó Szalah mellett a csapatkapitány és helyettese, szerződése is jövőre jár le.

