Lewandowski nem hiába várja az Aranylabdát?

Negyvenhárom mérkőzésen húsz gól és kilenc gólpassz – 35 évesen olyan számokat produkál, amiket fiatalabb társai is irigyelhetnek. A Barcelona támadója ugyanakkor a saját csúcsaitól elmarad, hiszen még a Bayern München mezében sorra döntötte meg a rekordokat.

Messié lett 2021-ben az Aranylabda, pedig sokak szerint Lewandowski érdemelte meg volna a díjat (Fotó: AFP/Franck Fife)

– 2020 és 2021 voltak a pályafutásom legjobb évei. Az egyik barátom a napokban mutatott nekem néhány statisztikát: száz gólt szereztem nyolcvanöt mérkőzésen – idézte fel a lengyel klasszis a BILD-nek.

Lewandowski hiába szórja még most is a gólokat, bele kellett nyugodnia, hogy hosszú idő, a 2012–13-as idény óta először trófea nélkül zár egy évadot. Korábban pedig azt kellett elfogadnia, hogy a 2020-ban és 2021-ben nyújtott csúcsteljesítménye ellenére sosem díjazták őt Aranylabdával.

Ha hinni lehet a pletykáknak, ez még megváltozhat a jövőben. 2020-ban a koronavírus megjelenése miatt több országban lefújták az idényeket, és az Aranylabdát sem osztották ki abban az évben, pedig a futball berkein belül nagy volt az egyetértés, hogy Robert Lewandowskinak járt volna az elismerés. És a következő évben nagy felháborodást váltott ki az is, hogy a csatár helyett zsebelte be a díjat. Utóbbi esetben jelenleg vizsgálat folyik Franciaországban, mert manipulálhatták az eredményeket. A Le Monde francia lap arról számolt be, hogy Pascal Ferré, a France Football magazin főszerkesztőjét megvesztegethette Messi akkori klubja, a Paris Saint-Germain.

Lewandowski a 2021-es Aranylabdáról már lemondott, de nem bánná, ha egy másik pletyka valósnak bizonyulna, vagyis utólag megkapná a díjat a 2020-as produkciójáért.

– Természetesen szerettem volna, ha Aranylabdával díjaznak. Nem mintha mérges vagy szomorú lennék, de úgy érzem, hogy az egyik évben nekem járt volna. A 2021-es elismerés Lionel Messié. De hallottam az arról szóló pletykákat, hogy utólag talán odaítélik valakinek a 2020-as Aranylabdát. Az egy kimagasló év volt a pályafutásomban, akkor teljesítettem a legjobban, mindent megnyertem. Ha úgy döntenének, hogy négy évvel később megkaphatnám a 2020-as Aranylabdát, nem sértenének meg vele. Inkább megtisztelve érezném magam és elfogadnám a díjat – magyarázta Lewandowski.

Lewandowski a Real játékosát csodálja

És hogy kik lehetnek a jövő díjazottjai? Lewandowski a német lapnak azt is elárulta, kiket tart jelenleg a világ legjobb labdarúgóinak.

– Nehéz választás, mert az Európa-bajnokság és a Bajnokok Ligája utolsó szakasza még előttünk van, de ebben a pillanatban én Kylian Mbappét és Jude Bellinghamet látom a legjobbnak.

