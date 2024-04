Sztankovics korábbi munkatársa ellen meccsel a BL-játéknapon

Dejan Sztankovics és Vladimir Radenkovics 2022 nyarán kilenc mérkőzésen át együtt ült a Crvena zvezda kispadján. A két szerb szakember tehát jól ismerheti egymást, a Ferencváros és a DVTK egy hete lejátszott, 2-0-s FTC-sikerrel véget ért Magyar Kupa-negyeddöntője után pedig Radenkovics az, akinek valamivel meg kellene lepnie korábbi főnökét. Sztankovics szerint azonban ez nem fog megtörténni a meccsen, amelyet azért játszanak Bajnokok Ligája-meccsnapon, mert februárban a Ferencváros Európa-konferencialiga-párharca miatt elhalasztották.

Dejan Sztankovics játékosaival együtt magabiztosan várhatja a DVTK elleni meccset (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– Rövid időn belül másodszor találkozunk a Diósgyőrrel, amelyet a kupameccsünk előtt is már alaposan kielemeztünk. Tisztában vagyunk az ellenfelünk erényeivel. Az edzőjüket is jól ismerem, hiszen Belgrádban együtt dolgoztunk korábban. Bízunk benne, ahogy a kupában, úgy a bajnokságban is nyerni tudunk – szögezte le Dejan Sztankovics.

Sztankovics korábbi munkatársa szerint támadásban kell javulniuk

A Ferencváros egy hete 2-0-ra nyert a DVTK otthonában, ezzel jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe. Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője is abból a mérkőzésből indult ki az újabb Fradi elleni meccs előtt.

– Védekezésben meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztünk, sikeresen szűkítettük le a területet, nagy helyzetet alig engedtünk az ellenfélnek. Támadásban viszont alig akadt momentumunk a mérkőzés első órájában – idézte fel a kupameccset Radenkovics.