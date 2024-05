A Liverpool sztárja kiakadt, törölte az összes, klubbal kapcsolatos posztját

A Liverpool vasárnap 4-2-es győzelmet aratott a Tottenham ellen, mégis balhé van a klubnál. Darwin Núnez megint kihagyott egy nagy helyzetet, ami miatt kapta a kritikákat az online térben, s vélhetően erre adott kemény választ azzal, hogy törölte az összes, Liverpoollal kapcsolatos posztját a hivatalos Instagram-oldaláról.

Darwin Núnez legfrissebb posztjai a közösségi oldalán, teljes egészében a Liverpool nélkül. Fotó: Instagram

Núnez 4,2 millió követővel rendelkező közösségi oldala bekékült, többségében az uruguayi válogatott mezében látható a posztjaiban. Az utolsó elérhető vörös mezes képein pedig még a Benfica játékosaként látható (leszámítva a profilképét). 2022 nyarán 85 millió euróért igazolt a portugál klubtól Jürgen Klopp csapatába.

Ezzel az összeggel Núnez a Liverpool történetének legdrágább igazolása, ám a drukkerek sokszor a szemére vetik, hogy a hatékonysága nem áll összhangban az érte kifizetett összeggel. Az uruguayi csatárral szemben az a legnagyobb kifogás, hogy rengeteg helyzetet elpuskáz, mások viszont azzal érvelnek mellette, hogy nagyon hasznos mezőnymunkát végez.

Núnez az első liverpooli idényében 42 tétmeccsen 15 gólt szerzett, ami rekordigazolásként, középcsatárként több is lehetett volna. A mostani, második angliai évadjában már nem lehet kifogás, hogy be kell illeszkednie, szoknia kell a közeget, de 52 tétmeccsen jelenleg 18 gólnál tart, aminél ugyancsak lehetne sokkal több is neki a kihagyott helyzetei alapján.

Núnez a Liverpool második legeredményesebb játékosa jelenleg

Ugyanakkor Núneznek a 18 gólja mellett van 13 gólpassza is, amivel összességében Mohamed Szalah után a Liverpool második legeredményesebb játékosa az idényben a kanadai táblázat alapján.

A kritikákat most az erősíthette fel újra, hogy Núnez a Tottenham ellen csereként beállva, negyedóra alatt is kihagyott egy nagy helyzetet. Az a bizonyos pohár pedig a jelek szerint betelt az uruguayinál. Kérdés, hogy a jövőjére is kihathat-e a mostani lépése. Sajtóhírek szerint a Barcelona érdeklődik iránta, Liverpoolban pedig Klopp idény végi távozásával nagy átalakulás következhet be, ami a játékoskeretet is érintheti.

Núnez Tottenham ellen kihagyott helyzete:

