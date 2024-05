Klopp mosolyoghatott, pedig a Liverpool a végén két gólt is kapott + videó

A Premier League hét végi 36. fordulójában szombaton az éllovas Arsenal hazai pályán 3-0-ra nyert a Bournemouth, az Ágyúsokat egy pont hátránnyal követő, de egy elmaradt meccsel is rendelkező Manchester City ugyancsak otthon négy góljával 5-1-re a Wolverhampton ellen. Így a harmadik helyen álló Liverpool, együttese kiszállt a bajnoki címért folyó harcból. Amit persze valójában már egy hete is sejthettünk, amikor a Vörösök csak egy pontot szereztek a West Ham United otthonában, de visszamehetünk az azt megelőző meccséhez, a Everton elleni vereséghez is.

Jürgen Klopp az Everton elleni vereség után már tudta, a Liverpool sok jóra nem számíthat a bajnoki címét folyó harcban. Fotó: MTI/AP/Jon Super

A Pool ma este úgy fogadta a Tottenham csapatát – Szoboszlai nem került be a kezdőcsapatba –, hogy az Arsenal már nyolc ponttal járt előtte. A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp a szezon végén távozik, és a csapat természetesen szeretné szépen búcsúztatni. És a Spurs ellen ki is tettek magukért a játékosok. A 16. percben Szalah, a félidő végén Robertson, fordulás után Gakpo vette be a vendégek kapuját, az 50. percben már 3-0-ra vezetett a Liverpool. A Tottenham a tabellán az ötödik helyen áll, de úgy érkezett az Anfieldre, hogy a legutóbbi három meccsét elveszítette, nagy a baj a csapatnál.

Szoboszlai nem sokkal tévesztette el a kaput

A mai meccsen aztán még nagyobb lett, az 59. percben már 4-0 volt az állás, Elliott bombagólt szerzett. Jürgen Klopp az utóbbi hetek gondjai után most mosolyoghatott. A 72. percben aztán szépített. Klopp a 64., majd a 75. percben is kettőt cserélt, de Szoboszlait nem küldte pályára. A 77. percben váratlanul Szon Hungmin is bevette Alisson kapuját, 4-2-re jött fel a Tottenham. A 84. percben aztán beállt Szoboszlai is, Elliott helyére. A 86. percben ő szerzett labdát, Szalahnak adta, akitől visszakapta, kilépve kapura lőtt, alig a bal alsó sarok mellé. A 95. percben még Szalah szerzett egy lesgólt, érvényeset már nem láthattunk, a Liverpool 4-2-re nyerte meg a rangadót.

