Udvardy Panna óriási csatát vívott a Roland Garros főtáblájáért

Udvardy Panna az elmúlt két évben hét Grand Slam-torna főtábláján is szerepelt alanyi jogon. Az idei Roland Garros előtt viszont egyszer sem fordult vele elő, hogy Grand Slam-selejtezőben eljusson az utolsó, harmadik fordulóba. Udvardy Panna idén Párizsban a kvalifikáció huszonhetedik kiemeltje volt, azaz a világranglista alapján a papírformát érvényesítette, amikor a cseh Tereza Martincová (7:5, 6:4), majd az ausztrál Priscilla Hon (6:4, 6:4) ellen is nyert. A Roland Garros-főtábláért viszont a tizenhatodik kiemelt szlovák Rebecca Sramková várt rá, aki múlt héten, Rómában váratlanul a selejtezőből egészen a nyolcaddöntőig menetelt.

Iga Swiatek a Roland Garros női címvédője idén is a legnagyobb esélyes (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)

Udvardy kiválóan kezdett, 5:1-re ellépett az első játszmában, utána azonban Sramková percei következtek. A magyar teniszező egyetlen szettlabdához sem jutott végül, s 7:5-re elveszítette a játszmát.

A második szett elején Udvardy kétszer is brékhátrányba került, utána azonban feljavult, és 6:3-mal kiegyenlített.

A döntő játszmában ismét Sramková brékelt korán. Udvardy visszazárkózott, majd 5:6-nál adogatóként meccslabdát hárítva kiharcolta a szuper tie breaket. Ott viszont Sramková 7-0-ra ellépett, és végül 10-2-re nyert, így a szlovák 2022 után másodszor szerepelhet a Roland Garros főtábláján. Udvardy Pannának minimális esélye van rá, hogy esetleg szerencsés vesztesként kövesse legyőzőjét.

Iga Swiatek a Roland Garros esélyese

Míg a férfiak között szinte minden esélyesnek kérdéses a formája a Roland Garros rajtja előtt, a női mezőnyben nem is lehetnének egyértelműbbek az esélyek. A lengyel világelső, Iga Swiatek a legutóbbi négy kiírásból hármat megnyert, a három menetelés során mindössze két játszmát veszített el, az egyiket a tavalyi döntőben a cseh Karolína Muchová ellen, aki viszont az idei tornát csuklóműtétje miatt kihagyja.

Swiatek tizenkét meccses győzelmi sorozattal érkezett Párizsba, az elmúlt hetekben a madridi és a római WTA 1000-es tornát is megnyerte. A döntőben mindkétszer az Australian Open bajnoka, Arina Szabalenka volt az ellenfele. Szabalenka Madridban, magaslaton alaposan megszorongatta a lengyelt (7:5, 4:6, 7:6), utána viszont Rómában már nem volt esélye ellene (6:2, 6:3).

Szabalenka mindenesetre megígérte Swiateknek, hogy a Roland Garros döntőben is összecsapnak, s Párizsban már ő fog nyerni – előbbi nem lenne meglepetés, utóbbi annál inkább.

Swiatek selejtezős ellenféllel kezd, a második fordulóban viszont akár nehéz dolga is lehet, bár az idén szülés után visszatért, négyszeres Grand Slam-bajnok Oszaka Naomi még csúcsformájában sem ápolt jó barátságot a salakkal. A tavalyi Grand Slam-bajnokok közül Coco Gauff és Markéta Vondrousová is Swiatek ágára került, de talán mindkettejüknél nagyobb veszélyt jelenthet rá Danielle Collins, aki azóta, hogy Ausztráliában bejelentette, hogy az idei a búcsúidénye, egészen elképesztő formába lendült, két tornát is nyert, s az idei eredmények alapján a világ negyedik legjobbja Swiatek, Szabalenka és a kazah Jelena Ribakina mögött.

Bár egyesben elvérzett a selejtezőben, párosban és Bondár Anna is szerepelhet a Roland Garros főtábláján: Babos az orosz Irina Hromacsova, míg Bondár a belga Greet Minnen oldalán.