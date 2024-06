A spanyolok nem lőttek gólt, mégis megnyerték a legpatinásabb csoportmeccset

Akár döntő is lehetne – előfordulhat, az is lesz –, mindenesetre ez volt a csoportkör legpatinásabb mérkőzése. Nem csak a B csoportban, az egész Európa-bajnokságon. A spanyol válogatott egyszeres világ– és háromszoros Európa-bajnok, az olasz négyszer lett világbajnok és kétszer győzött a kontinenstornán, a most zajlóra címvédőként érkezett, hasonló párosítás nincs több a csoportokban, és mindkét csapat esélyes a végső győzelemre.

Fotó: MTI/EPA/Daniel Dal Zennaro

A spanyolok ellentmondást nem tűrően kezdtek, még másfél perc sem telt el, amikor fejesét bravúrral védte Donnarumma, akinek később sok dolga akadt. A spanyol válogatott már az olasz tizenhatosnál visszatámadott, ha elveszítette a labdát, így gyorsan vissza is szerezte azt, így az ellenfél térfelére korlátozta le a játékteret. A taljánok ritkán jutottak lehetőséghez ellentámadásokra, azok semmi veszélyt sem jelentettek, ugyanakkor derekasan védekeztek, és ennek köszönhetően megúszták gól nélkül az első félidőt.

Sima spanyol győzelem

A szünetet követően viszont már nem volt szerencséjük, sőt, kimondottan szerencsétlen góllal kerültek hátrányba: az 55. percben Williams bal oldali badásába belefejelt Morata, Donnarumma bravúrral oldalra ütötte a labdát, de éppen Calafiori térdére, ahonnan az az üres kapuba pattant, öngól – 1-0. Ez nem változtatott a mérkőzés képén, továbbra is a spanyolok irányítottak, és nem sokkal később Williams lőhetett volna pazar gólt, de a tizenhatos jobb oldalvonala mellől a bal felső saroknál a léc és a kapufa találkozását találta el.

Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Az olasz válogatott a gól után próbált többet veszélyeztetni, de az erőfeszítéseit nem kísérte siker. Továbbra is a spanyolok irányítottak, és ha Donnarumma nem véd szenzációson, ki is üthették volna az olaszokat. Ez azonban nem történt meg, Spanyolország 1-0-ra győzött, és ezzel már tovább is jutott a tizenhat közé.

Labdarúgó Európa-bajnokság, csoportkör, B csoport, 2. forduló: Spanyolország–Olaszország 1-0 (0-0), Gelsenkirchen, gólszerző: Calafiori (öngól, 55.); szerdán játszották: Horvátország–Albánia 2-2 (0-1), Hamburg, gólszerzők: Kramaric (74.), Gjasula (öngól, 76.), illetve Laci (11.), Gjasula (95.); a csoport állása: 1. Spanyolország 6, 2. Olaszország 3, 3. Albánia 1 (3-4), 4. Horvátország 1 (2-5)