Egykori játékosai a Ferencváros BL-győzelmének útjába állhatnak

Két sorozatban egyetlen csapat sem tudta megállítani a Ferencvárost ebben az idényben. Szó szerint nem tudták megállítani őket, a zöld-fehérek férfi-vízilabdacsapata úgy lett az ob I legjobbja és kupagyőztes, hogy a menetelése során az összes mérkőzését megnyerte. A Bajnokok Ligája keményebb dió, ott egy vereség is becsúszott az Olimpiakosz ellen, illetve a Jadrant csak büntetőpárbaj után győzte le a Fradi, de ezzel együtt is csoportelsőként jutott be a sorozat négyes döntőjébe, amelyet szerdától péntekig Máltán rendeznek meg.

Nyéki Balázs csapata ma 21 órakor az előző két kiírás ezüstérmesével, a Novi Beograddal csap össze a medencében. A magyar és a szerb bajnok mindig rendkívül szoros csatákat vív egymással: a legutóbbi, tavaly februári meccset egy góllal a belgrádiak nyerték, egy hónappal korábban a Fradi kettővel bizonyult jobbnak. A ferencvárosi Dusan Mandics különösen motivált lehet a mérkőzés előtt. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó korábbi csapatával néz szembe, amelytől tavaly tavasszal köszönt el. Nem békében váltak el a felek útjai. Mandicsot hónapokkal korábban kitették a keretből, az edzéseket sem látogathatta. Az addigi csapatkapitány értetlenül állt a történtek előtt, mondván, ok nélkül szabadultak meg tőle. A Ferencváros viszont tárt karokkal várta a száműzött klasszist, és most közös erővel próbálhatják meg legyűrni a belgrádi együttest, illetve 2019 után újra elfoglalni a trónt.

A másik ágon is magyar érdekeltségű elődöntőt rendeznek, egy-egy világbajnokunk megtalálható mindkét csapatban. a címvédő és olasz bajnok Pro Reccót, pedig a görög ligát megnyerő Olimpiakoszt erősíti. Az olaszok nem csak tavaly diadalmaskodtak a BL-ben, három éve egyeduralkodók. Ha az elődöntőt, majd a pénteki finálét is megnyerik, akkor történelmet írnak, mivel korábban egy csapat sem nyerte meg a sorozatot egymás után négyszer. Az elmúlt évek eredményeit tekintve viszont éppen az Olimpiakosz volt képes borsot törni az olaszok orra alá: 2018-ban a fináléban, egy évvel később pedig az elődöntőben győztek a görögök. A legutóbbi három meccset ugyanakkor, ha csak egy góllal is, de mindig a Pro Recco nyerte. Várhatóan Zalánkiék és Vámosék mai összecsapása sem okoz majd csalódást.