Kifogta az aranyhalat, világklasszis pólóst igazolt a Ferencváros

Görög sajtóértesülésekre hivatkozva kedden számoltunk be arról, hogy a Ferencváros férfi vízilabdacsapata leigazolhatja Dusan Mandicset, szerdán pedig a klub az idényzáró sajtótájékoztatóján erősítette meg a kétszeres olimpiai bajnok klasszis érkezését, aki számkivetetté vált előző együttesénél, a Novi Beogradnál. A Pro Reccóval Bajnokok Ligáját nyert szerb pólós mellett az olasz világbajnok Edoardo Di Somma (Brescia) is csatlakozik a zöld-fehérekhez, ahogy két magyar tehetség is, a Fradihoz két szezon után visszatérő Szabó Bence (BVSC), illetve Nagy Ákos (KSI).

Nyéki Balázs lett a Ferencváros új vezetőedzője Fotó: MTI/Kovács Anikó

A neves érkezőkön kívül neves távozói is vannak a magyar bajnoknak. Nemanja Ubovics, Vadovics Viktor, valamint Varga Bence sem lesz már a Ferencváros keretének a tagja, de a legfontosabb távozó nem a játékosok közül került ki, hiszen a csapat sikeredzője, Varga Zsolt tízévnyi közös munka után hagyta el a Fradit, hogy a továbbiakban már csak a magyar válogatott szövetségi kapitányaként munkálkodjon.

Varga Zsolt utódja az eddigi másodedző és utánpótlás szakmai igazgató, Nyéki Balázs lesz, jelentette be a sajtótájékoztatón Nyíri Zoltán.

– Döntésünket az élet hozta, Varga Zsolt a válogatott kapitánya lett, így ettől a szezontól Nyéki Balazs lesz a férfi csapat vezetőedzője. Évek óta együtt dolgozunk szövetségben, barátságban, nagy küzdők vagyunk, mindketten csak a győzelmet fogadjuk el. Jövőre sem várunk el kevesebbet, mint az idén. Minden feltételt meg fogunk adni ahhoz, hogy a sikeres tendencia folytatódjon – ígérte az FTC ügyvezető alelnöke, aki azt várja el az uraktól, hogy mindkét hazai sorozatban védjék meg a címüket.

Az új tréner nagy célokat tűzött ki maga elé, a Bajnokok Ligája megnyerése lebeg elsősorban a szeme előtt.

– Nem Zsolt árnyékában, hanem a Ferencváros kötelékében szeretnék dolgozni. Köszönöm a klubvezetők bizalmát, hogy rám gondoltak, és én irányíthatom a csapatot. A céljaink nem változtak: vissza szeretnénk ülni Európa trónjára, a lehető legrövidebb időn belül – árulta el Nyéki Balázs.

A Ferencváros női csapata is tovább erősödik

A női csapatát már tavaly nyáron alaposan megerősítette a Ferencváros, többek között Gurisatti Gréta és Leimeter Dóra is Gerendás György játékoskeretének a tagja lett. Az eredmények sem maradtak el: a korábban még döntőbe sem jutott együttes megnyerte a Magyar Kupát, az Euro Kupában ezüstérmet szerzett. Az ob I favoritjaként a harmadik hely jutott az együttesnek, a következő idényben a döntőbe jutás az elvárás a Fraditól.

A cél elérése érdekében egyévnyi olaszországi légióskodás után az FTC „hazahívta” az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes, Eb-harmadik Vályi Vandát (Padova), illetve leigazolta a bajnok Eger kapusát, Kiss Alexandrát. A 19 éves Bonca Vivien (Szentes) is a Ferencvárosnál folytatja, míg Belén Vosseberg, Estelle Millot, Gresó Luca és Petik Panna elhagyja a csapatot, a 29 éves Simon-Illés Anna pedig befejezi a pályafutását.

Az FTC férfi csapatának kerete a 2023/2024-es idényben: Kapusok: Szakonyi Dániel, Vogel Soma Mezőnyjátékosok: Sztilianosz Argiropulosz, Edoardo Di Somma, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Luca Damonte, Dusan Mandics, Daniil Merkulov, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Pohl Zoltán, Szabó Bence, Varga Dénes, Vigvári Vendel A női csapat kerete: Kapusok: Kiss Alexandra, Neszmély Boglárka Mezőnyjátékosok: Awad Zoya, Bonca Vivien, Dömsödi Dalma, Farkas Tamara, Felkai Sára, Gulyás-Oldal Emma, Gurisatti Gréta, Kuna Szonja, Leimeter Dóra, Máté Zsuzsanna, Nagy Laura, Pőcze Panna, Szabó Júlia, Tóth-Csabai Dóra, Vályi Vanda

Borítókép: Dusan Mandics a 2022-es vizes világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)