Szoboszlai és Kerkez csapattársak lesznek a Premier League-ben?

Egyelőre homály fedi, hogy Szoboszlai Dominik melyik klubnál, melyik bajnokságban szerepel majd a következő idényben. Amikor felmerült, hogy távozhat a jelenlegi csapatától, az RB Leipzigtől, maga a futballista sem adott egyértelmű választ, csak annyit jegyzett meg, hogy három mérkőzés erejéig még biztosan a lipcseiek játékosa lesz. Azóta lezajlott az említett három meccs, de továbbra sem tudni, hogy mi lesz a Newcastle-lel összeboronált Szoboszlai sorsa.

Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik (középen) felkelthette az Arsenal érdeklődését Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jörg Jakobnak viszont nincsenek kétségei arról, hogy a középpályás a nyáron szintet lép, és a következő idényben már a Premier League-ben kergeti majd a labdát.

– Legalább két játékosról azt gondolom, hogy az angol Premier League-ben folytatja, közülük is Szoboszlai távozását szinte biztosra veszem. Ez egy teljesen természetes fejlődési folyamat egy olyan játékos életében, mint Szoboszlai Dominik, aki a szemünk láttára lett a német bajnokság meghatározó alakja és aki szintet akar lépni

– nyilatkozta a Mandinernek a német Kicker sportlap főszerkesztője.

Jörg Jakob azt is elárulta, nemcsak a magyar válogatott csapatkapitányát tartja nagyra, hanem a Bundesligában szereplő többi légiósunk teljesítményét is elismeri. Mint mondta, a számok magukért beszélnek.

– Minden magyar, aki a Bundesliga valamelyik első osztályú csapatában játszik, jelenleg a német bajnokság legjobb játékosai közé tartozik, tartozott ebben a szezonban.

Ez túlzás nélkül így van. Meg kell nézni, melyik csapatban játszanak, hányszor lépnek pályára, mennyire meghatározó a játékuk a csapatban, és rögtön kiderül, hogy az összes statisztika őket igazolja! Ez igaz mindenkire Orbántól, Sallain, Schäferen, a jelenleg sérült Gulácsin át természetesen Szoboszlai Dominikig, aki egészen kimagaslik most már a Bundesligából is. Egyetlen rossz szót sem hallottam egész szezon alatt a magyar játékosokkal kapcsolatban, sőt minden tekintetben – legyen ez a játéktudásuk, az elkötelezettségük vagy a mentalitásuk – kimagaslót nyújtottak. És ez bizony egy erőteljes jele annak, ahogy a magyar labdarúgás fejlődik, ahogy a nemzeti válogatott is egyre magasabban jegyzett csapat lett – méltatta a mieinket a főszerkesztő.

Kerkez és Szoboszlai az Arsenalnál?

A Bundesligában szereplő magyar válogatott játékosok mellett a holland AZ Alkmaar fiatal védője, Kerkez Milos is kapós lehet a nyáron. A hírek szerint a 19 éves labdarúgóra a Liverpool és a Newcastle is szemet vetett, de a Ripost szerdán arról számolt be, hogy Kerkez akár Szoboszlai csapattársa is lehet a jövőben, mivel a Premier League-ben ezüstérmes Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta szívesen látná a csapatában a magyar duót.

Borítókép: Kerkez Milos az AZ Alkmaar játékosaként (Fotó: AFP/NURPHOTO/Domenico Cippitelli)