Lipcsei, Gera – fradista legendák egyengetik Lisztes Krisztián útját

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egyelőre csak figyeli Lisztes Krisztiánt, Gera Zoltán, az U21-es csapat szakvezetője azonban már számít a 18 éves tehetségre és behívta a Szlovákia és Izland elleni mérkőzésre készülő keretbe.

Lipcsei Péter, aki még Soroksáron volt Lisztes Krisztián edzője, helyesli egykori csapattársa, Gera Zoltán döntését, ugyanakkor óvja is a 18 éves reménységet.

– Krisztián, nem túlzás, nagy ígérete a magyar focinak, bár neki is megmondtam, még rengeteget kell tanulnia. Nagyon rossz lenne, ha a Fradiban szerzett öt bajnoki gólja elbizakodottá tenné. Remélem, a szülei is figyelnek rá, hogy a helyes utat járja be – nyilatkozta Lipcsei Péter a Ripostnak. Ugyanettől félti Lisztest Kubatov Gábor, az FTC elnöke is.