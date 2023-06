Kubatov egyszerre bizakodik és int óvatosságra a BL-re gondolva

Az FTC elnöke is bizakodva várja a Bajnokok Ligája selejtezőjét. Természetesen ő is előnynek tartja, hogy a Fradi a harmadik fordulóban is kiemelt lehet, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy akár már az első körben szembejöhet a svéd vagy a lengyel bajnok.

– Újabb nehéz, rögös út vár ránk, amelyen lesznek piszok nehéz meccsek. De ha a nagyok játszóterére szeretnénk eljutni, elkerülhetetlen, hogy belefussunk egy-két figyelmeztető pofonba – jegyezte meg, de kimondta, nem érné be azzal, ha a Fradi ismét az Európa-liga főtábláján kötne ki a selejtezők után.

– A Bajnokok Ligája miatt mindent kockára tennék! A legjobbak közé vágyunk… – jelentette ki határozottan.

Kubatov Gábor arról is beszélt, egy edzőváltás azért is roppant költséges, mert az új edző rendre hozni akar magával két-három játékost, ami egy vagyonba kerülhet, e téren, bár nem mondta ki, a Fehérvár esetével is példálózott, amely több mint egymilliárd forintot költött 2022-ben kirúgásokra.

Az klub elnöke elismerte, olykor nagy a kísértés, hogy bevált, minőségi játékost vegyenek nagyobb összegért, de mindig győz a józan ész, és a Ferencváros ezután is racionálisan szándékozik gazdálkodni.

Borítókép: Kubatov Gábor a zsinórban szerzett ötödik aranyérem dacára megoldandó problémákkal szembesült ezen a tavaszon (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)