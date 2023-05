– Megpróbáltuk, de nem sikerült. Az a baj, hogy a télen kölcsönbe hozott igazolások nem váltották be igazán a reményeket – vágott bele a mondandójába Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak nyilatkozva. Ki tudja, talán a sikertelen bajnoki véghajrá is hozzájárult a kissé keserű mondathoz, hiszen a Fradi a Mezőkövesd ellen idegenben 1-0-ra elvesztett mérkőzéssel zárta a labdarúgó NB I 2022–23-as idényét.

Sztanyiszlav Csercseszov és Dibusz Dénes emeli magasba az NB I-es trófeát a Fradi zsinórban ötödik sikere után (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Már télen a Bajnokok Ligája volt a célkeresztben

A Ferencváros így is nagy fölénnyel nyerte meg a bajnokságot.

A kritika inkább amiatt fontos, mert az elmúlt évek gyakorlata szerint az FTC rendre azért igazol télen több játékost, hogy azokat legyen idő beépíteni a csapatba, mire megkezdődik a Bajnokok Ligája selejtezője. Ezúttal ez tehát nem sikerült maradéktalanul.

– Azóta elkezdtünk nagyon komolyan dolgozni. Azt remélem, hogy a nyári igazolásaink már be fogják. Szerintem vagy hat játékost kell hoznunk – tette hozzá Kubatov Gábor, s utalt arra is, bizony a nemzetközi szereplés végett van szükség minőségi erősítésre. – Ilyen játékosokat néztünk most. Az igazolások száz százaléka sosem válik be. Ha hatvan százalékuk beválik, az jó.

Hajnal Tamás sportigazgató mindezt azzal egészítette ki, néhány kiszemelt labdarúgóval már alá is írták a szerződést. Mielőtt elmerülnénk ennek részleteiben, érdemes tisztázni, Kubatov Gábor kiről is fogalmazhatott meg kritikát.

A Ferencváros az alábbi két játékost igazolta a télen:

Myenty Abena (suriname-i, Slovan Bratislava – Szlovákia)

Owusu Kwabena (ghánai, Qarabag – Azerbajdzsán)

Az elnöki bírálatnak elsősorban nem ők a tárgyai, hanem a kölcsönbe hozott futballisták. Íme, a terjedelmes lista:

Baráth Péter (Debreceni VSC)

Mehdi Boudjemaa (francia-algériai, Hatayspor – Törökország)

Nikolai Baden Frederiksen (dán, Vitesse – Hollandia)

Ángelo Sagal (chilei, Gaziantep FK – Törökország)

Shadirac Chyreme (ghánai, EurAfrica FC – Ghána)

Simone Trimboli (olasz, Sampdoria – Olaszország)

Őket sem lehet persze összemosni. Baráth Péter például beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az ő esetében sokkal inkább az a kérdés, a Fradi képes-e, hajlandó-e kifizetni azt az összeget, amit a Debrecen kér érte, s ami bizony több millió euróra rúg.

A többiek közül a hírek szerint egyedül Sagal váltotta be a hozzá fűzött reményeket, igaz, Chyreme és Trimboli eleve az NB III-as csapathoz került.

Az említettek távozásánál érdekesebb Vécsei Bálint sorsa. Sokaknak feltűnt, hogy a 12-szeres válogatott középpályás az elmúlt hetekben alig játszott, az utolsó hét bajnoki mérkőzésen összesen tíz perc jutott neki. Nem véletlenül. Vécsei szerződése a nyáron lejár, s nyílt titok, hogy valószínűleg azt nem hosszabbítja meg az FTC-vel.

Hajnal Tamás: Kiesett két motor a Fradi gépezetéből

Hajnal Tamás két dologgal egészítette ki Kubatov Gábor nyilatkozatát. Egyfelől hatnál valószínűleg több futballista érkezik, másfelől néhányukkal már alá is írták a szerződést.

– A tervek szerint lehet picit több is lesz. Zajlanak a tárgyalások. Sőt akadnak, amelyek már lezárultak és megtörtént az aláírás. A bejelentések is hamarosan meg fognak történni – fogalmazott Hajnal Tamás. Majd arra is utalt, a megsérült Besic, valamint a télen az Union Berlinhez igazolt Laidouni kiesése komoly gondot jelentett, így hát logikus, hogy elsősorban erre a posztra keres embereket a Ferencváros.

– Két kulcsjátékos, a két motor kiesett a középpályáról. Nagyon fontos, hogy ott legyen több minőségi alternatívánk, különböző típusokkal. Esetleg aki kicsit mélységibb, szervező játékos. Illetve olyan, aki egy az egy elleni játékban dinamikusan rá tud gyorsítani, területet tud nyerni. Természetesen megvannak a fejünkben az elképzelések, hogy milyen profilokat keresünk – beszélt a tervekről általánosságban Hajnal Tamás.

A Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában az első mérkőzéseket július 11–12-én játsszák. A Fradi már június közepén megkezdi a felkészülést, Hajnal Tamás úgy fogalmazott, a június 26-án kezdődő második edzőtáborra már össze kell állnia a keretnek.

Csercseszov: Ki kell elemezni

Sztanyiszlav Csercseszov a mezőkövesdi vereség után nemcsak a mérkőzést, hanem röviden az idényt is értékelte, kiemelte, továbbra is fontosnak tartja a fiatal magyar játékosok beépítését.

– Mindkét csapat győzelemre játszott. Jó lehetőségeink voltak, amelyekkel nem tudtunk élni, az ellenfél viszont kihasználta a maga helyzetét. Fontos volt, hogy több fiatalt is ki tudtunk próbálni. Ki kell elemeznünk a mérkőzést, több információra lesz szükségünk ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, kik azok, akik a továbbiakban is tudják segíteni a csapatot – mondta Sztanyiszlav Csercseszov, majd megköszönte a szurkolóknak az év egész évben nyújtott támogatást, s rátért a következő idényre is.

– Bár vereséggel zártunk, egy olyan idény ért véget, ahol sikerült UEL-nyolcaddöntőbe jutni, és megvédeni a bajnoki címünket. Június 13–14-én lesznek az orvosi vizsgálatok, 15-én kezdődik a felkészülés. A válogatott játékosokra ennek első szakaszában nem számíthatok, de ezzel kalkulálnunk kell.

A Mezőkövesd–Ferencváros (1-0) mérkőzés összefoglalója:

Borítókép: Vécsei Bálint három év után távozhat az FTC-től (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)