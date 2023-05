Hol vannak a magyar játékosok? Sztanyiszlav Csercseszov akaratlanul is szállóigét fogalmazott meg. Amikor az orosz trénert másfél éve, 2023 decemberében kinevezték a Fradi vezetőedzőjének, az első napokban ezzel fordult a vezetőkhöz. Eleinte legfeljebb házon belül, feszengve emlegették, újabban azonban mind gyakrabban idézik e kérdést. S immár csattanós válasz is kínálkozik: hát a pályán! Ráadásul még érettségi előtt álló reménységként, de már így is többszörös gólszerzőként.

Sztanyiszlav Csercseszov tudja, a magyar játékosok stabilitást adnak a csapatnak Fotó: Szabó Miklós

Hol vannak a magyar játékosok? Pedig nem szeretik a Fradinál, ha hétről hétre azt számolgatják, hány magyar játékos lép pályára. Ám ­Sztanyiszlav Csercseszovra mégsem lehet rásütni, hogy piszkálódik. A távolról jött szakember emlékeztetett mindenkit arra a Ferencvárosnál, amiről már-már megfeledkeztek:

meghatározó hazai, sőt lehetőleg saját nevelésű játékosok nélkül egyetlen nagy klub sem léphet túl a saját árnyékán, magyar futballisták nélkül a Fradi sem Fradi.

Kezdjük talán Lisztes Krisztián esetével. Az idősebbével. Miután éveken át tartó rehabilitáció után végre úgy érezte, ismét képes magas szinten futballozni, magától értetődően haza, a Ferencvároshoz húzta a szíve, és mi sem természetesebb, hogy a nevelőegyesülete segítőkezet nyújtott neki, amúgy már a lábadozás gyötrelmes hónapjaiban is. Keserves volt a visszatérés. Lisztesnek, aki a Bundesliga első osztályában is kitűnő spílerré avanzsált, az NB I is sok volt, ezért fél év után távozott, később azonban még egyszer visszajött.