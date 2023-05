Lisztes: Ennél jobb szülinapot el sem tudtam volna képzelni + videó

A találkozó után a Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov elárulta, pénteken nem volt idejük megünnepelni a bajnoki címet.

– Helyette maximálisan készültünk a mérkőzésre, szerettünk volna bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtani itthon a szurkolóink előtt. Jó játékra és a szurkolók kiszolgálásra készültünk, úgy gondolom, ez sikerült. A Kisvárda harcos, jó és kontrában erős csapat. Az első félidőben kompaktak voltunk, a szünet utáni változtatások pedig hozzásegítettek minket a győzelemhez.

Lisztes: Magabiztos vagyok, nem ijedek meg

Lisztes Krisztián – aki hat meccsen öt gólt szerzett a bajnokságban – a követezőket nyilatkozta:

– Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen meccseket tudok produkálni, remélem, hogy ez még sokáig tart. A szurkolók megint kitettek magukért, fel is köszöntöttek, nagyon megható pillanat volt ez is. Ennél jobb szülinapot el sem tudtam volna képzelni. Úgy érzem, magabiztos vagyok, így amikor odakerül hozzám a labda, be tudom rúgni a helyzeteimet, nem ijedek meg. De nyilván szerencse is van benne. A mai gólomban is volt némi szerencse, mert éppen odapördült elém a labda. De nagyon sokat dolgoztam a Fradiban és Soroksáron is, és úgy érzem, most érett be a munka gyümölcse. Nagyon boldog vagyok, hogy ez még a bajnokság vége előtt megtörtént.

Pászka Lóránd és Lisztes Krisztián gólja ITT tekinthető meg.

Borítókép: Lisztes Krisztián a bajnokságban az ötödik gólját szerezte (Fotó: Mirkó István)