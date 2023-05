Amikor bevonultak a bajnokcsapat játékosai, a Ferencváros utánpótláskorú futballistái mellett angol mintára az ellenfél, a Kisvárda labdarúgói is sorfalat álltak.

A Ferencváros bajnoki címe péntek este vált biztossá, miután a Kecskemét kikapott a Honvédtól. Orosz Pál, a Ferencváros Zrt. vezérigazgatója péntek este úgy fogalmazott, jobb úgy ünnepelni a bajnoki címet, ha a pályán nyer a csapat, de persze így is teljes az öröm, mert megdolgozott a sikerért a Fradi.

Kubatov Gábor a mérkőzés szünetében villáminterjú adott az M4 Sportnak.

– Ugyanúgy örülök, mint az első aranyéremnek. Nem lehet megszokni az érzés, hogy az ország legjobb csapata vagyunk – mondta Kubatov Gábor, majd köszönetett mondott mindenkinek, aki a csapat sikeréért dolgozott, s külön kiemelte Hajnal Tamás szerepét, aki a szorgalmával az elnök szerint a legtöbbet tette az eredményekért ebben az idényben.

Három éve az Újpest nem állt sorfalat

Dibusz Dénes természetesen mind az öt aranyéremnek részese volt. A Ferencváros válogatott kapusa, egyben csapatkapitánya a Nemzeti Sportnak nyilatkozva felelevenítette a korábbi sikereket és beszélt apró hiányérzetéről.

– Ünnepeltünk bajnoki címet mérkőzés előtt az öltözőben és elveszített összecsapást követően a csapatbuszon is. Talán csak az hiányzik, ahogyan a Honvéd nyert a Fehérvár ellen: az utolsó bajnoki amolyan döntő, aki győz, aranyérmes, de emlékezetes számunkra, amikor az Újpest legyőzése biztosította az első helyünket. Emlékeim szerint többször is úgy alakult, hogy négy fordulóval a vége előtt vált matematikailag is biztossá a sikerünk. Bármikor szerzünk a bajnoki címet, az szerintem nagy eredmény, emlékezetes pillanat, akármilyen sokszor történik meg – mondta Dibusz Dénes.

Tegyük hozzá, a lilák három éve, 2020-ban nem álltak sorfalat...

Hálás ellenfél volt a Kisvárda

A Kisvárda nem akarta, de legalábbis nem tudta elrontani az ünneplést. Az első félidő ugyan 0-0-ra végződött, de szünet után döntő fölénybe került a Fradi. A 48. percben Traoré beadására Pászka érkezett jól és fejjel megszerezte a vezetést. Ez volt az erdélyi születésű játékos első gólja a Ferencvárosban. Ezután a csereként beállt Lisztes Krisztián következett, ismét Traoré volt az előkészítő. A 3-0-s végeredményt Samy Mmaee állította be, szabadrúgás után harcosan megelőzte az emberét.

A Fradi-közönség a mérkőzés során többször is vastapssal hálálta meg az újabb bajnoki címet.