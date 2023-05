Egy pontot hozott a Vasasnak az, hogy az önbecsülése miatt még küzd

A labdarúgó NB I 30. fordulójában az első szombati mérkőzést, az Újpest–Vasas összecsapást a tabella utolsó helyén álló vendégek úgy kezdték, hogy a bennmaradásra már csak matematikai esélyük van, a sorsuk nincs a saját kezükben, és ha ma kikapnak, akkor már nem is kell tovább számolgatniuk. A kezdő sípszó előtt az angyalföldiek csapatkapitánya, Berecz Zsombor úgy fogalmazott, hogy már csak az önbecsülésük miatt is mindent megtesznek azért, hogy nyerjenek. A 37. percben a Vasas meg is szerezte a vezetést, Holender Filip vette be a lila-fehérek kapuját, akik a 42. percben egy szöglet után Georgiosz Andzulasz fejesével egyenlítettek. A második játékrész már nem hozott gólt, maradt az 1-1, a Vasas ebben a fordulóban nem esik ki az élvonalból.

NB I, 30. forduló:

pénteken játszották:

Bp. Honvéd–Kecskemét 1-0 (0-0), Bozsik Aréna, 5003 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kerezsi (55.)

szombat:

Újpest–Vasas 1-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 3880 néző, v.: Karakó, gólszerzők: Andzulasz (42.), illetve Holender (37.)

Paks–Debrecen 16.30 (tv: M4 Sport)

Ferencváros–Kisvárda 19.45 (tv: M4 Sport)

vasárnap:

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 15.00 (tv: M4 Sport)

Mol Fehérvár–Mezőkövesd 19.30 (tv: M4 Sport+)

