Sallai Rolandnak nyoma veszett, Szoboszlaiék dobogón, Dárdaiék kapaszkodnak

Hova tűnt Sallai Roland?

A mai meccsen a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Willi Orbán újra ott volt a kezdőcsapatban, a hazaiaknál azonban Sallai a kispadra sem ült le. A kupameccsen is csereként állt be, és jól játszott. Meglepetés volt, hogy a mai mérkőzésen csapata keretébe sem került be, arról nem érkezett hír, hogy sérült lenne. Az ötödik percben a vendégektől Nkunku a kapufát találta el, s az első félidőben nem született gól. A lipcseiek azonban nagy fölényben voltak, és a 73. percben Kampl révén meg is szerezték a vezetést. S ez a találat el is döntötte a meccset, az RB Lepzig 1-0-ra legyőzte a Freiburgot, és a két csapat helyet cserélt a tabellán. Mi több, mivel az addig harmadik Union Berlin kikapott – a Schäfer Andrást a 69. perctől csereként foglalkoztató fővárosi együttes az Augsburg otthonában maradt alul 1-0-ra – Szoboszlaiék a harmadik helyre léptek előre.

FRISSÍTÉS!

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón az újságírók rákérdeztek Sallai hiányára, Christian Streich vezetőedző erre szűkszavúan úgy válaszolt, hogy „gondolkodási szünetet” adott a futballistának.

#Streich über das Fehlen von Roland Sallai: "Denkpause." — SC Freiburg (@scfreiburg) May 6, 2023

Fontos három pontot szerzett a Hertha

A kiesés elől menekülő Hertha, amelyet Dárdai Pál irányít, hazai pályán 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, de maradt az utolsó helyen. Az viszont jó hír a berlinieknek, hogy a közvetlenül előttük álló Bochum kikapott. Három fordulóval a vége előtt az alsóház így néz ki: 14. Hoffenheim 32, 15. Schalke 30, 16. Stuttgart 28, 17. Bochum 28, 18. Hertha 25. A 16. helyezett osztályozót játszik, a 17. és a 18. kiesik a másodosztályba.

Bundesliga, 31. forduló:

Augsburg–Union Berlin 1-0 (0-0)

Freiburg–RB Leipzig 0-1 (0-0)

Hertha BSC–VfB Stuttgart 2-1 (2-1)

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 3-1 (3-0)

Borussia Mönchengladbach–VfL Bochum 2-0 (1-0)

Werder Bremen–Bayern München 18.30

pénteken játszották:

Bayer Leverkusen–1. FC Köln 1-2 (1-2)

FSV Mainz–Schalke 2-3 (0-1)

vasárnap játsszák:

Borussia Dortmund–VfL Wolfsburg 17.30

Borítókép: Freiburgban Kampl gólja döntött, Szoboszlai a kép jobb szélén örül (Forrás: Twitter/RB Leipzig)