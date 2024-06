Marco Rossi szerint fontos az eredmény, Gulácsi kezd Izrael ellen is

különleges meccsre készül. A magyar labdarúgó-válogatott rendre a Puskás Arénában vívja a hazai meccseit, szombaton viszont Debrecenben fogadja Izrael válogatottját. A szokatlan helyszín mellett az időpont is különleges, hiszen a felkészülési mérkőzés mindössze egy héttel a magyar válogatott első, Svájc elleni Eb-csoportmeccse előtt lesz.

(középen) vezetésével még egy felkészülési meccset vív a magyar válogatott a foci Eb előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Marco Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón figyelmeztetett: a felkészülési meccseken is fontos az eredmény.

– Minden mérkőzés eredménye számít. Valamilyen szinten a felkészülési találkozóké is. Írországban elmaradt az elvárt eredmény, rögtön jöttek is a károgó hangok. Tanulságos volt az írek elleni találkozó. Több olyan hiba felmerült, amelyet szeretnénk elkerülni az Eb-n – mondta a kapitány.

Rossi elárulta: Gulácsi kezd, nem Dibusz

Az írországi meccsel ellentétben ezúttal már a találkozó előestéjén elárulta a szövetségi kapitány, hogy ki lesz a magyar válogatott kezdőkapusa.

– A holnapi mérkőzésen fog kezdeni, elképzelhető, hogy több mint egy félidőt a pályán lesz. A mérkőzés után levonjuk a többi következtetést – fogalmazott Rossi.

Az Eb-felvezetés egyik nagy kérdése volt, hogy a német élcsapatban játszó Gulácsi vagy a selejtezősorozatot végigvédő lesz-e a magyar válogatott első számú kapusa az Európa-bajnokságon. Figyelembe véve Dibusz dublini nyilatkozatát is, úgy tűnik, Gulácsira esett a stáb választása, bár ezt Rossi még nem mondta ki.

Az izraeliek köszönetet mondtak Magyarországnak

Izrael az elmúlt hónapokban több meccset is vívott hazánkban, tavaly októberben ugyanis a Hamász brutális terrortámadása következtében újra háborúba fordult a közel-keleti helyzet, s azóta Izrael nem vívhatja ténylegesen otthon a papíron hazai meccseit. Kétszer Felcsút, majd egyszer Újpest volt a beugró helyszín, amiért a szombati meccset megelőző sajtóeseményen Eli Dasza csapatkapitány és Ram Ben Simon szövetségi kapitány is köszönetet mondott az egész magyar népnek. Az ötvenhárom éves szakember kitért a magyar válogatottra is, s kiderült, nagyra tartja Marco Rossit.

– A magyar válogatott legnagyobb erőssége az összehangoltság. Kreatív együttes, amelynek Marco Rossi nem csupán edzője, hanem olyan vezére is, aki megteremti a csapategységet. Szeretnénk hasznos ellenfél lenni, az a feladatunk, hogy a magyar válogatott taktikai húzásaira megtaláljuk a megfelelő ellenszereket a pályán – mondta Ben Simon.