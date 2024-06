Vihar verte a románokat és szlovákokat, de az ukránok fáztak rá

A belgák nem kockáztattak a győzelem érdekében, az ukránok viszont képtelenek voltak tartósan mezőnyfölénybe kerülni és helyzeteket kialakítani. Unalmas, gyenge színvonalú mérkőzésen igazságos 0-0 született. A másik mérkőzés sem különbözött ettől különösebben, de ott legalább volt gólváltás, a 24. percben Duda révén a szlovákok szereztek vezetést, a 37. percben büntetőből Marin egyenlített. A második félidőben már látványosan nem akart futballozni egyik csapat sem, miközben a szurkolók az övéiket ünnepelték.

Ítéletidő söpört végig Frankfurton a Románia–Szlovákia mérkőzés alatt. Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis

A meccs legnagyobb izgalmát a Frankfurton végigsöprő vihar szolgáltatta, perceken át szakadt az eső, még attól is lehetett tartani, hogy a játékvezető lefújja a mérkőzést. Aztán a vihar, ahogy jött, távozott is, s ha nem is sütött ki a nap, a lefújáskor mindkét csapat sütkérezett a boldogságtól, hiszen továbbjutottak a nyolcaddöntőbe. Csakúgy, mint Belgium.