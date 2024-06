Nem Varga, nem Csoboth: erről az Eb-drámáról biztosan lemaradt az éjjel

A németek a hazai Eb-n viszont a drámai hajrá végén megnyerték a csoportjukat, s a nyolcaddöntőben a C csoport másodikjával játszanak. Ez vélhetően Szlovénia, Dánia vagy Szerbia lesz, bár elméleti esély van arra is, hogy a legutóbbi Eb után idén is a legjobb nyolc közé jutásért csap össze a német és az angol válogatott.

Svájc ellenfele már hétfő este eldől, a B csoport második helyezettje (Olaszország, Horvátország vagy Albánia) ellen az Eb időrendben első nyolcaddöntőjét vívja majd szombaton 18 órától.

A magyar válogatott lehetséges ellenfeleinek listája még a fentieknél is hosszabb.