Mutatjuk Ronaldo kihagyott helyzetét, ami Portugália vesztét okozta

Nem elég, hogy nem talált be egyszer sem az ellenfelek hálójába, nem elég, hogy büntetőt hibázott, a franciák elleni kiesés is lelkén szárad. A 39 éves portugál világklasszis a negyeddöntő 93. percében olyan ziccert hibázott el, amit pár éve álmából felkelve is simán bevert volna.

Portugáliának ezen felül is akadt még lehetősége, de mindegyiket kihagyta, s 0-0 után végül tiezenegyespárbajban maradt alul Franciaországgal szemben.

A mérkőzés után Ronaldo Pepét vigasztalta, majd az Instagramon filozofikus üzenetet a portugál szurkolóknak.

Mindannyian voltunk, vagyunk és leszünk. Hidd el!

– írta Ronaldo, aki valószínűleg az utolsó mérkőzését játszotta a portugál válogatottban. CR7 2003 óta, tehát 21 év alatt világrekorderként 212 mérkőzésen lépett pályára a portugál válogatottban, s ezeken 130 gólt szerzett. Legnagyobb sikere a 2016-ban szerzett Európa-bajnoki cím. A búcsú nem sikerült szépre, a 2024-es Eb-n gól nélkül maradt.