Tizenegyesek döntöttek, Franciaország a második elődöntős az Európa-bajnokságon!

A házigazda Spanyolország elleni, pénteki kiesése után sem állt meg az élet a németországi rendezésű Európa-bajnokságon, a nap második, esti negyeddöntőjében ugyanis a portugálok és a franciák csaptak össze egymással. Világszerte a két meghatározó futballista, a Real Madrid közelmúltját megjelenítő és a madridiakhoz a kontinenstorna után csatlakozó francia támadó, párharcaként harangozták be a rangadót.

Ronaldo és Mbappé kézfogója a negyeddöntő előtt. Fotó: EPA/Abedin Taherkenareh

Nem voltak komoly veszélyben a kapuk

Az első játékrész inkább taktikai csatát hozott. A meccs legelső lehetőségére a 16. percig kellett várni, akkor a portugál Bruno Fernandes lőtt 21 méterről, ám a labda szögletre pattant. Hárommal később a franciákat erősítő Théo Hernandez próbálkozott picit távolabbról, de Diogo Costa védeni tudott. A következő tíz percben Franciaország mutatkozott aktívabbnak, de komoly gólhelyzetig nem jutott el. A szünetig még Bruno Fernandes vette célba a kaput szabadrúgásból, de nem találta el azt. A nagy tét érezhetően rányomta bélyegét a mérkőzés első szakaszára.

Továbbra is gól nélkül

A szünetben egyik szövetségi kapitány sem változtatott. Az 55. percben Mbappé számára vált kérdésessé a folytatás, miután az orrtörése miatt maszkot viselő játékos egy fejelés után „szerencsétlenül” találkozott a labdával. Mbappé végül nem kért cserét. A 61. minutumban a francia kaput védő Mike Maignantól kellett bravúr, Fernandes lapos lövését védte. Három perccel később Vithinha közeli lövését is hárította Maignan, hamarosan viszont már a portugálok aggódhattak, de Kolo Muani ziccerét szögletre mentette a becsúszó

A hajrához közeledvén a találkozó visszaért a korábbi, nyugodtabb medrébe. A rendes játékidő utolsó perceiben Portugália próbálkozott, valamint is megkínálta egy lövéssel Costa-kapust. A hosszabbítás harmadik percében még lőhetett Mbappé, de a kapuvédő a helyén volt – a nap második meccsén is extra ráadás következett!

A tizenegyesekre maradt a döntés

A 93. percben a hatodik Eb-jén szereplő, korábban valamennyi kontinenstornáján eredményes Cristiano Ronaldo célozta meg a kaput közelről, de csúnyán fölé lőtt. Tizenöt perc után is gól nélküli állásnál cseréltek térfelet a csapatok. Francia részről Mbappé már nem is tért vissza a folytatásra, amely portugál lehetőséggel kezdődött, és 0-0-s eredménnyel végződött, így jöhettek a tizenegyesek! Portugál részről Joao Félix hibázott a harmadik párban, a franciák viszont mind az öt lövésükből betaláltak, így 5-3-ra megnyerték a büntetőpárbajt, és ezzel a mérkőzést is.

A győztes franciák a spanyol válogatott elleni, július 9-én, kedden sorra kerülő elődöntőben folytathatják Európa-bajnoki szereplésüket.