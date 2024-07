Fucsovics megizzasztotta Nadalt, Marozsán ellenfele dalra fakadt

A párizsi olimpián egyesben induló két teniszezőnk egyikének sem volt könnyű dolga, hiszen tulajdonképpen két hazai játékossal néztek szembe az első fordulóban. Marozsán Fábiánra valóban egy francia, Ugo Humbert várt, Fucsovics Márton pedig a saját felségterületén szereplő, a párizsi salakon 14-szeres győztes, de egyébként spanyol Rafael Nadallal csatázott.

Marozsán Fábián az első körben búcsúzott egyesben, de Fucsovics oldalán még párosozik Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/MARCUS BRANDT

Két brékkel kezdődött Marozsán Fábián és Ugo Humbert meccse, majd a francia volt az első, aki hozni tudta az adogatását, és 4:1-re elhúzott. A magyar játékos ezután kétszer hozta a játékát, de egyébként rengeteg bréklabdát kihasználatlanul hagyott, erre ráment az első szett, amely 6:3-mal lett Humbert-é.

A második játszmában is hasonló volt a forgatókönyv, Marozsán máris elveszítette a szerváját, Humbert pedig megállíthatatlanul masírozott a győzelem felé. A hazai kedvenc már a meccs lezárása előtt is ünnepi hangulatban volt, az egyik térfélcserénél elénekelte a nézőkkel a francia himnuszt. A találkozó végén pedig rázhatta az öklét, 6:2-re nyerte a második szettet és ezzel a mérkőzést is. Marozsán Fábiánnak egyesben bő egyórányi játék után, az első körben esett ki pályafutása első olimpiáján.

Nadal hengerelt, aztán Fucsovics megdolgoztatta őt

Nadal sokat panaszkodott a korai kezdés miatt, mert szombat este Carlos Alcaraz oldalán párosban a második fordulóba jutott. Felmerült, hogy visszaléphet az egyestől, de kiállt Fucsovics ellen, és nyoma sem volt rajta a fáradtságnak, 38 évesen fantasztikus tenisszel rukkolt elő. Az első három játék az övé lett, de utána is hengerelt, Fucsovicsnak csak egy gém jutott az első szettben.

Ez a mérkőzés szerencsére nem úgy folytatódott, mint a másik magyar érdekeltségű meccs. Sőt itt Fucsovics lépett meg 3:0-ra, és noha 5:4-nél elbukta az adogatását, 6:4-gyel kiegyenlített.

Szoros játékokkal indult a harmadik szett, Fucsovicsnak négy, Nadalnak három bréklabdát kellett hárítania, így jutottak el 2:2-ig. Végül a magyar játékos tört meg először, a spanyol klasszis 4:2-re vezetett. Fucsovicsnak ezután nem volt visszaút, Nadal jutott a második fordulóba, ahol nagy riválisa, Novak Djokovics ellen folytatja.

Zinedine Zidane is kíváncsi volt a meccsre:

A két teniszező hamarosan újra összefuthat egymással, ugyanis ha a Fucsovics, Marozsán duó este legyűri a holland Tallon Griekspoor és Wesley Koolhof párosát, akkor a spanyol álomkettős, Nadal és Carlos Alcaraz ellen folytatja.